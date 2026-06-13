Datça'da Turizm Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Turizm Buluşması

Datça\'da Turizm Buluşması
13.06.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GETOB'un düzenlediği 'Sezona Merhaba' etkinliğinde Datça turizminin geleceği değerlendirildi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen "Sezona Merhaba" buluşmasında, turizm sektörü temsilcileri bir araya gelerek yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" buluşması gerçekleştirildi. Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini, kamu kurumlarını ve bölge paydaşlarını bir araya getiren programda Datça turizmine ilişkin değerlendirmeler masaya yatırıldı. Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sektörün beklentileri, sezon değerlendirmeleri, fırsatlar ve karşılaşılabilecek zorluklar ele alınırken, Datça turizminin geleceği ile sektör içi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Datça Kaymakamı Murat Atıcı konuşmasında ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, "Dünyada cennet diye bir yer varsa o Türkiye'dir. Türkiye'de cennet diye bir yer varsa Muğla'dır. Muğla'da da cennet diye bir yer varsa bence Datça'dır" ifadelerini kullandı.

Datça'nın 226 kilometrelik sahil şeridi, 52 koyu, tarihi ve turistik değerleri ile önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Kaymakam Atıcı; "Misafirlerimizi güler yüzümüzle, uygun fiyatlarımızla, denizimizle, güzel havamızla ve huzurlu ortamımızla ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ev sahibi olarak konuşan otel işletmecisi Süleyman Yıldız ise "Güzel, keyifli bir sezonumuz olsun. Hepimizin gerçekten buna çok ihtiyacı var. Güzel, bol kazançlı bir sezon olsun" ifadelerini kullandı.

Samimi sohbetler ve sektör temsilcileri arasındaki görüş alışverişiyle tamamlanan program, turizmde dayanışma ve ortak hareket etmenin önemine vurgu yapan mesajlarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Datça'da Turizm Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Buca’da görevden alınan Görkem Duman’ın yerine Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi Buca'da görevden alınan Görkem Duman'ın yerine Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu
Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu

17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
17:12
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 19:05:56. #7.13#
SON DAKİKA: Datça'da Turizm Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.