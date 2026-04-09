Deniz'in Osmanlı Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz'in Osmanlı Tutkusu

09.04.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu Deniz, Osmanlı tarihine olan ilgisiyle padişahları ezbere biliyor.

Gaziantep'te yaşayan Down sendromlu Deniz Ormancı, küçük yaşta kazandığı okuma alışkanlığıyla Osmanlı padişahlarının hayatlarını ve dönemin önemli olaylarını ezbere bilecek seviyeye ulaştı.

Gürsel ve Azize Ormancı çiftinin 22 yaşındaki oğlu Deniz, babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta kitaplarla tanıştı. Okuduğu eserlerde özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatından etkilenen Deniz, zamanla Osmanlı tarihine ilgi duydu.

Kitaplığını büyük ölçüde Osmanlı tarihine dair eserlerle dolduran Deniz, vaktinin önemli bir bölümünü tarih okuyarak ve belgesel izleyerek geçiriyor.

Kaftan giyen Deniz, zaman zaman bu kıyafetle Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne giderek kitap okuyor. Dönemin ruhunu hissetmeye çalışan Deniz, bu yönüyle çevresindekilerin de ilgisini çekiyor.

Evinde Osmanlı kültürüne ait ok, yay gibi eşyalar bulunduran Deniz, tarih tutkusunu günlük yaşamının bir parçası haline getirmiş durumda.

Osmanlı dönemindeki bazı savaşları, önemli olayları ve tarihi gelişmeleri ezberleyen Deniz, Osmanlı tarihini yalnızca öğrenmekle kalmıyor, zihninde adeta yeniden canlandırıyor.

"Osmanlı tarihini ezbere biliyorum"

Deniz Ormancı, AA muhabirine, Osmanlı tarihine olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, öğrendiği bilgilerin üzerine yenilerini eklediğini söyledi.

Osmanlı dönemini çok sevdiğini ifade eden Deniz, "Osmanlı'yı seviyorum, ilgimi çekiyor, bu yüzden Osmanlı tarihini ezbere biliyorum. Bütün padişahları seviyorum ama en sevdiğim padişah 1. Ahmet, çünkü kardeş katlini yasakladı." dedi.

"Okuduklarını unutmuyor"

Anne Azize Ormancı ise oğlunun tarih merakının küçük yaşlarda başladığını anlattı.

Deniz'in Osmanlı dönemine duyduğu merakın günlük hayatına yön verdiğini dile getiren Ormancı, "Babası ona Osmanlı kitapları almaya başladı, zamanla bu döneme ilgisi daha da arttı. Padişahların hayatlarını anlatan belgeseller izliyor, bazen izlediklerini kaftan giyerek canlandırıyor." diye konuştu.

Deniz'in yalnızca okumakla kalmadığını, öğrendiklerini çevresiyle de paylaştığını belirten Ormancı, onun güçlü hafızasına dikkati çekti.

Özel gereksinimli çocukların ilgi alanlarının keşfedilmesinin önemine vurgu yapan Ormancı, şunları kaydetti:

"Tarihleri nasıl ezberlediğine ben bile şaşırıyorum. Okuduklarını aklında tutuyor ve bir daha unutmuyor. İlgisi olduğu için sürekli aynı konularla ilgileniyor ve hiçbir detayı unutmuyor. Evde sürekli ya kitap okur ya da Osmanlı dizileri izler. Normal oyuncaklarla oynamaz, kılıç ve ok gibi Osmanlı dönemine ait eşyalarla vakit geçirir. Bir anne olarak onunla gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Osmanlı, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Deniz'in Osmanlı Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:00:35. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz'in Osmanlı Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.