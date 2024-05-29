Hataylı ressam Ali Taş, depremde kaybettiği 8 can dostunun anısını resmederek yaşatıyor

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Hataylı ressam Ali Taş, depremde kaybettiği 8 can dostunun anısını, arama kurtarma faaliyetlerine destek veren köpekleri resmederek yaşatıyor.

Ressam Taş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Hatay'ın Defne ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Ağır hasar gören binadan sağ çıkmayı başaran Taş'ın bahçede baktığı 8 köpeği ise yan binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Can dostlarını kaybeden Taş, depremlerin ardından bir süre Tunceli'de yaşadı.

Çok sevdiği memleketi Hatay'a geri dönen Taş, fırçasını depremde kaybettiği can dostlarının anısını yaşatmak için eline aldı.

Ali Taş, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veren köpekleri resmetti.

Taş, 6 aydır sürdürdüğü çalışmalarla ortaya çıkan yağlı boya eserleriyle 30 Mayıs'ta Defne'deki bir okulda sergi açacak.

Ressam Ali Taş, AA muhabirine, depremdeki travmalarını fırçasıyla atmaya çalıştığını söyledi.

Depremde kaybettiği 8 köpeğini unutamadığını ve onlar için bir sergi açmak istediğini belirten Taş, şöyle konuştu:

"Depremde enkaz altında kalan hayatları kurtarmaya yönelik köpeklerin gösterdiği çabaları da unutmadım. Köpekler enkazdan bir ses geldiğini anlıyordu ve bu yönde birkaç insanın hayatını kurtarıyordu. Bunun için köpeklerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi idrak ettim. Köpekler insanlar gibi onların da canı yanıyordu, hissediyordu. Onlar da insanları kurtarmak adına çaba içindeydi. Köpekleri, tablolarıma taşımam gerektiğine inandım. Depremde köpeklerimi maalesef kaybettim. Depremde kaybettiğim köpeklerimin de anısını, adını, varlıklarını da yaşatmak adına kimi zaman internette gördüğüm, kimi zaman çektiğim fotoğraflardan faydalanarak, köpeklerin resimlerini tabloya aktarıp kendimi daha iyi hissetim."

Taş, açacağı sergide 10'u arama kurtarma köpekleriyle, diğerleri ise deprem ve doğayla ilgili 50 eserin yer alacağını sözlerine ekledi.