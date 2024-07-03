Depremin stresini halı dokuyarak atıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremin stresini halı dokuyarak atıyor

Malatya'da yaşayan Gülşen Yakut, depremlerin yarattığı stresi halı dokuyarak atmaya çalışıyor. Almanya'dan Türkiye'ye yerleşen Yakut, Kiltepe Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde halı dokuma kursuna katıldı. Depremzede kadın, dokuduğu halılarla stresten uzaklaşıyor ve güzel vakit geçiriyor. Yakut, Türkiye'deki komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinin Almanya'da olmadığını belirtti.

03.07.2024 11:27
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Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki Gülşen Yakut, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yarattığı stresi halı dokuyarak atmaya çalışıyor.

Almanya'nın Deggendorf kentinde 1956'da dünyaya gelen Rosemarie Döringer, 17 yaşında Türk eşiyle evlendikten sonra Malatya'ya yerleşerek Müslüman oldu.

Gülşen ismini alan kadın, arkadaşlarının tavsiyesiyle Kiltepe Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde halı dokuma kursuna katıldı.

Bir süre kursa devam eden sonra rahatsızlığı nedeniyle ara veren Yakut, 6 Şubat'taki depremi kentte yaşadı. Depremzede kadın, depremin ardından tekrar kursa başladı.

Kısa sürede halı üretmeye başlayan Yakut, dokuduğu halılarla depremin stresinden uzaklaşıyor.

Mahallede "Magusa" takma adıyla tanınan ve kısa sürede halkın sevgisini kazanan Yakut, AA muhabirine, Türkiye'ye yerleştiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kursta güzel vakit geçirdiğini aktaran Yakut, şöyle konuştu:

"Evde oturunca her an depremi düşünüyorsun ama halı dokurken kafanı halıya verip kafanı boşaltıyorsun. Hem halı yapıyorsun hem sohbet ediyorsun. Bir bakıyorsun ki öğlen olmuş, gün geçmiş. Kadınlara tavsiyem, evde boş vakit geçirmesinler. Mahallede mutlaka bir yaşam merkezi vardır, kafaları dağılır. Zaten depremde herkes zedelenmiş, gelsinler kafalarını boşaltsınlar. Tavsiye ederim. Sıkıntı, stres kalmaz, stresli olan gelsin."

Gülşen Yakut Türkiye'ye yerleştiği dönemlerde eşinin askere gittiğini, akrabalarının yardımıyla hem Türkçeyi hem de örf ve adetleri öğrendiğini ifade etti.

Almanya'dan Malatya'ya geldikten sonra komşularının kendisine yakınlık gösterdiğini belirten Yakut, Türkiye'deki komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinin Almanya'da olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremin stresini halı dokuyarak atıyor - Son Dakika

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