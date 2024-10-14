Düzce, YÖREX Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Düzce, YÖREX Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Geniş Video İzle

Düzce, YÖREX Fuarı'nda yöresel lezzetleriyle öne çıkarak Türkiye çapında turizm potansiyelini tanıttı. Fuarda mancarlı pide, isli peynir ve daha birçok yerel ürün katılımcılara ikram edildi.

14.10.2024 17:01  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖREX'te Düzce rüzgarı

DÜZCE - Düzce, YÖREX Fuarı'na damga vurdu. Mancarlı pideden isli peynire kadar birçok yöresel lezzet büyük ilgi görürken, Düzce'nin turizm potansiyeli tüm Türkiye'ye tanıtıldı.

"Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na Düzce damgasını vurdu. Düzce'den tüm ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları da fuara destek verdi. Fuarda katılımcılara mancarlı pide, melengüççeği tatlısı, Düzce köftesi, isli Abaza peyniri, orman gülü balı ve siyah pirinç pilavı gibi çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi.

"Düzce'nin Türkiye'ye tanıtımı açısından büyük bir birlik ve beraberlik örneği oldu"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin YÖREX'te büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Yaklaşık 3 ay önce YÖREX Fuarı'nın hazırlıklarına başladık. Son bir ayda ise yoğun bir hazırlık sürecine girdik. Gitmeden önce de Düzce'nin YÖREX'e damga vuracağını söylemiştik ve gerçekten Düzce fuara damgasını vurdu. Sizlerin de takip ettiği gibi, Düzce'nin birlik ve beraberliği açısından 9 ilçe ve belde başkanımız, Düzce Belediye Başkan Yardımcımız, İGM Başkanımız, rektörümüz ve valimiz fuarda yer aldı. Bu, Düzce'nin Türkiye'ye tanıtımı açısından büyük bir birlik ve beraberlik örneği oldu" dedi.

"Amacımız, Düzce'nin turizm potansiyelini tüm Türkiye'ye anlatmaktı"

Fuarda büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Başkan Bıyık, "Peynir üreticimiz, bal üreticimiz, sepet üreticimiz ve üniversitemiz fuarda yoğun bir satış gerçekleştirdi. Gastronomi bölümü öğrencilerimiz de stantlarımızda tüm ürünlerimiz için workshoplar yaparak protokol üyelerine ve fuara gelen misafirlere ikramlarda bulundu. Amacımız, yöresel ürünlerimizi tanıtmak ve bununla birlikte Düzce'nin turizm potansiyelini tüm Türkiye'ye anlatmaktı. Ayrıca, bu tanıtımlar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'ye misafirler getirebilmek için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Düzce, YÖREX Fuarı\'nda Büyük İlgi Gördü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce, YÖREX Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 17:53:58. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce, YÖREX Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.