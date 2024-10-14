Düzce, YÖREX Fuarı\'nda Büyük İlgi Gördü

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YÖREX'te Düzce rüzgarı

DÜZCE - Düzce, YÖREX Fuarı'na damga vurdu. Mancarlı pideden isli peynire kadar birçok yöresel lezzet büyük ilgi görürken, Düzce'nin turizm potansiyeli tüm Türkiye'ye tanıtıldı.

"Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na Düzce damgasını vurdu. Düzce'den tüm ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları da fuara destek verdi. Fuarda katılımcılara mancarlı pide, melengüççeği tatlısı, Düzce köftesi, isli Abaza peyniri, orman gülü balı ve siyah pirinç pilavı gibi çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi.

"Düzce'nin Türkiye'ye tanıtımı açısından büyük bir birlik ve beraberlik örneği oldu"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin YÖREX'te büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Yaklaşık 3 ay önce YÖREX Fuarı'nın hazırlıklarına başladık. Son bir ayda ise yoğun bir hazırlık sürecine girdik. Gitmeden önce de Düzce'nin YÖREX'e damga vuracağını söylemiştik ve gerçekten Düzce fuara damgasını vurdu. Sizlerin de takip ettiği gibi, Düzce'nin birlik ve beraberliği açısından 9 ilçe ve belde başkanımız, Düzce Belediye Başkan Yardımcımız, İGM Başkanımız, rektörümüz ve valimiz fuarda yer aldı. Bu, Düzce'nin Türkiye'ye tanıtımı açısından büyük bir birlik ve beraberlik örneği oldu" dedi.

"Amacımız, Düzce'nin turizm potansiyelini tüm Türkiye'ye anlatmaktı"

Fuarda büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Başkan Bıyık, "Peynir üreticimiz, bal üreticimiz, sepet üreticimiz ve üniversitemiz fuarda yoğun bir satış gerçekleştirdi. Gastronomi bölümü öğrencilerimiz de stantlarımızda tüm ürünlerimiz için workshoplar yaparak protokol üyelerine ve fuara gelen misafirlere ikramlarda bulundu. Amacımız, yöresel ürünlerimizi tanıtmak ve bununla birlikte Düzce'nin turizm potansiyelini tüm Türkiye'ye anlatmaktı. Ayrıca, bu tanıtımlar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'ye misafirler getirebilmek için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.