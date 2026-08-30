Edirne'de Zafer Bayramı Resepsiyonu ve Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika
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Edirne'de Zafer Bayramı Resepsiyonu ve Havai Fişek Gösterisi

Edirne\'de Zafer Bayramı Resepsiyonu ve Havai Fişek Gösterisi
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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda vatandaşlar bir araya geldi. Vali Yunus Sezer'in katıldığı etkinlikte, şehit yakınları ve gaziler onurlandırıldı. Gece, Meriç Nehri üzerinde yapılan renkli havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirilen resepsiyonda davetliler bir araya gelirken, gecenin finalinde nehir üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı gecede zafer şarkıları seslendirilirken, Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler, nehir manzarasıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Meriç Nehri, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Zafer Bayramı Resepsiyonu ve Havai Fişek Gösterisi - Son Dakika

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