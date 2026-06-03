Efes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi

03.06.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Efes, gece ışıklandırılarak ziyaretçilerini karşılıyor. Uygulama 1 Ekim'e kadar sürecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve ışıklarla aydınlatılan Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulamasına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen uygulama kapsamında antik kent, 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.

Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.

Ayrıca, Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması, 1 Ekim'e kadar sürecek.

Öte yandan, gece müzeciliği uygulamasının ilk gününe gelen çok sayıda kişi, antik kentteki ışıkların açılma anını bekleyip, fotoğraf çektirdi.

"Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız"

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine, geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmeyi planladıklarını söyledi.

Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği yapılacağını aktaran Kaleağasıoğlu, uygulamanın 1 Ekim'e kadar devam etmesinin planlandığını belirtti.

Geçen sezon yoğun ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Kaleağasıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl da yine aynı ilgiyi bekliyoruz. Gündüz sıcak olduğu için ziyaretçilerimiz Efes'i gece gezmekten daha mutlu oluyorlar ve ışığın yansıttığı ambiyansından çok mutlular. Daha farklı bir deneyim yaşıyorlar. Haziran ayı içerisinde opera bale festivalimiz var. 27 Haziran'da başlayacak ve 15 Temmuz gibi son gösterimiz olacak. Ören yerimiz içerisinde bu etkinliklerin olduğu zaman gece müzeciliğini kapatacağız. Diğer günler gece müzeciliğimiz devam edecek. Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçti. Bu yıl da 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız."

Gece müzeciliğine katılan Melik Çiftçi de yurt dışından tatil için geldiğini belirterek, "İnternette gördüm burayı. Gece ambiyansı çok güzel, hoşuma gitti. Gayet güzel, muazzam bir yer. Görülmesi gereken bir yer." dedi.

Antik kenti gezen Gülşah Çetin ise çok beğendiğini ifade ederek, "Şirince'ye gelmiştik giderken tesadüfen gördük. Ben daha önce Efes'e 2 kez gelmiştim ancak bu büyüleyici bir ortam. Gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir fark var. Sanki başka bir yere gelmiş gibiyim. Genel olarak gece müzeciliği devam ettirilmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Efes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

23:32
Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir
Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:21
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı
Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 23:58:09. #7.12#
SON DAKİKA: Efes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.