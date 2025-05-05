Karabük'ün Eflani ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği açtı.
Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Eflani'de Ayı Gülü Çiçek Açıyo - Son Dakika
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