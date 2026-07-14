Engelli Keçiye Yeni Bir Aile

Karabük'te yem almaya gittikleri pet shopta karşılaştıkları doğuştan yürüme engelli keçiyi sahiplenen çift, bezleyip biberonla besledikleri yavruya evlerinde bakıyor.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede demir çelik işçisi olarak çalışan Sinan Aytel, eşiyle kedilerine yem almak için pet shopa gitti.

Burada duydukları meleme sesi üzerine arka bölüme yönelen çift, doğuştan yürüme engelli siyah keçi yavrusunu gördü.

Ön bacaklarını kullanamayan keçinin durumundan etkilenen çift, yavruyu sahiplenerek evlerine götürdü.

"Nazlı" ismini verdikleri keçiye evlerinde bakan Aytel çifti, biberonla besledikleri yavrunun altını da bezliyor.

Sinan Aytel, gazetecilere, gittikleri dükkanda duydukları meleme sesi üzerine keçi yavrusunu fark ettiklerini belirterek, "Keçiyi sahiplendik. Yani ömür boyu bizimle kalacak, besleyeceğiz. Doğuştan engelliymiş. Eve gelen misafirler çok sevdi. Bayağı ilgi gördü. Biz bakacağız ona, evladımız gibi oldu." dedi.