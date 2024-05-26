Erzincan'da yeşile bürünen Girlevik Şelalesi turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzincan'da yeşile bürünen Girlevik Şelalesi turistlerin ilgi odağı

Erzincan\'da yeşile bürünen Girlevik Şelalesi turistlerin ilgi odağı

Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi, baharın gelmesiyle yeşile bürünüyor ve kar sularının erimesiyle debisi artıyor. Munzur Dağı'nın eteklerinde bulunan şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 40 metre yüksekten dökülen şelale, doğal yapısı ve serin havasıyla şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Ziyaretçilere her mevsim ayrı güzellikler sunan Girlevik Şelalesi, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bahar aylarında kar sularının erimesi ve etrafının yeşillenmesi, şelaleye ayrı bir güzellik katıyor. Kışın ise şelalenin donması, farklı bir manzara sunuyor. Yaz aylarında ise şelale, yeşillikleri ve akan suyuyla ziyaretçilerini rahatlatıyor.

26.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da baharın gelişiyle yeşile bürünen ve kar sularının erimesiyle debisi artan Girlevik Şelalesi, doğal yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Munzur Dağı'nın eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle coşkun akıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, 40 metre yüksekten dökülen şelale, bugünlerde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenen şelale, yemyeşil doğası ve serin havası ile şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

"Özellikle yurt dışından insanların ilgisini çekiyor"

Ziyarete gelen Gürkan Gürer, AA muhabirine, şelalenin ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu söyledi.

Şelalenin Doğu Anadolu Bölgesi'nde ender bulunan doğal güzelliklerden olduğunu belirten Gürer, "Girlevik Şelalesi'nin oluşumunun tamamen doğal olması, yurt içinden ve özellikle yurt dışından insanların ilgisini çekiyor. Öyle güzel bir cazibe noktasındayız. Ben Erzincanlı bir vatandaş olarak sıklıkla buraya geliyorum. Burada yemek yiyebiliyoruz, piknik yapabiliyoruz. Şehir içinden ve dışından hatta yurt dışından gelen insanlara burayı gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürer, bahar aylarında kar sularının erimesiyle şelalenin farklı güzelliğe büründüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bahar aylarında kar sularının erimesi ve etrafının yeşillenmesi, buraya ayrı güzellik katıyor. Kışın ise şelalenin donması, bize yine ayrı güzellik sunuyor. Yaz aylarında ise burası kentin stresinden bizi uzaklaştırıyor. Özellikle yeşillik, akan su ve toprağın insanı rahatlatmaması mümkün değil. Ben herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

Erzincan, kar, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da yeşile bürünen Girlevik Şelalesi turistlerin ilgi odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:46 Adana’da 6 kız öğrenciye cinsel istismar davası açıldı Adana'da 6 kız öğrenciye cinsel istismar davası açıldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
10:18 Sahte polisler korsan taksiciyi “Aracını bağlarız“ tehdidiyle dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi "Aracını bağlarız" tehdidiyle dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da yeşile bürünen Girlevik Şelalesi turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement