Erzurum Kongresi\'nin 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 107'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı, kongre temsili olarak canlandırıldı.

Erzurum Kongresi'nin 107'inci yıl dönümü kutlama programı sabah saatlerinde Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehir protokolü, öğrenciler, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla mehter takımı ve atlı ciritçilerin eşlik ettiği kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej, Kongre Binası önünde sona erdi. Kongre binasında devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Daha sonra Erzurum protokolü günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Başkan Sekmen: "Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında Erzurum Kongresi'nin milli iradenin ilk defa açıkça ilan edildiği bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Erzurum Kongresi; bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir. Erzurum Kongresi; dalga-dalga büyüyerek cennet vatanın her yanına ulaşan güçlü bir sestir Erzurum Kongresi; Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram-buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. Erzurum Kongresi; milletimizi Anadolu'dan silip süpürmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adıdır. Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır. Mukaddes ve muazzez vatan topraklarını işgale yeltenen emperyalist güçlere hadlerini bir kez daha bildirdiğimiz onurlu bir direnç olmakla birlikte. Erzurum Kongresi; aynı zamanda şeref ve haysiyet dolu bir şahlanışın da fotoğrafıdır. Erzurum Kongresi; her türlü zorluğun üstesinden gelmektir. Erzurum Kongresi; manda ve himayeyi telkin eden gafil ve sefil çağrıları kahramanlık sesleriyle bastırmak. ve vatan üzerinde hain emeller besleyenlerin kesinlikle bozguna uğrayacaklarını tüm dünyaya tek bir ağızdan haykırmaktır Erzurum Kongresi ile ortaya koyulan cesaret öylesine büyüktür ki; bedeli bağımsızlık uğruna verilecek candır, candan geçmektir, toprağa düşmektir" dedi.

"Aziz milletimizin topyekün diriliş iradesinin simgesi"

Erzurum Valisi Aydun Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini dile getirerek, "107 yıl önce, vatanın dört bir yanının işgal altında olduğu, umutların tükenmeye yüz tuttuğu, milletimizin büyük bir çaresizlik içinde bulunduğu günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, Erzurum'un şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz topraklarında Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum Kongresi yalnızca bölgesel bir toplantı değil, hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yoğrulmuş aziz milletimizin topyekün diriliş iradesinin simgesi olmuştur. Bu tarihi kongrede alınan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan en önemli esasları ortaya koymuştur. Kongre salonundan yükselen ses; kararlı, tavizsiz ve nettir. "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." kararıyla vatanın bölünmez bütünlüğü tüm dünyaya ilan edilmiş, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararıyla da Türk milletinin hiçbir yabancı gücün himayesini kabul etmeyeceği açık ve güçlü bir şekilde ortaya konulmuştur. Erzurum Kongresi'nde yükselen bu haykırış, esaretin her türünü reddeden, özgürlüğü karakter edinmiş bir milletin tarihi irade beyanıdır. Erzurum halkı da o zor günlerde kongrede ortaya konulan milli iradeye sahip çıkarak Anadolu insanının bükülmez bileğini, sarsılmaz imanını ve vatan sevgisini tüm dünyaya göstermiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterisi yapıldı. Daha sonra Erzurum Kongresi temsili olarak canlandırıldı. Etkinliklerin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar tarafından Kongre Binası ve Erzurum semalarında uçuş gösterisi yapıldı.