Erzurum'un 'Heybeller Bellerde' Akımı

İşte 'Heybeller Bellerde' akımının Erzurum versiyonu

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri, son zamanlarda popüler olan Van Türküsü'nün Erzurum versiyonunu dillendirdi.

Van'da Müzik Öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce söylediği 'Heybeller Bellerde' adlı Van türküsü, videosu ortaya çıkınca büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medyada akım haline gelen türkü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri de bu akıma kapıldı ve türküyü Erzurum yemek kültürüne uyararak bir klip yaptı. Klipte çocuklar öğretmenleri eşliğinde türkü söylerken; Erzurum Lavaşı, Ayran Aşı, Kadayıf Dolması, Kıtlama Çay ve Cağ Kebabı gibi Erzurum'un bir çok coğrafi işaretli yiyeceğini gündeme getirdiler.

Klip sosyal medyada şimdiden yoğun bir ilgi bulmaya başladı.