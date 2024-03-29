Eskişehir'de Karagöz ile Hacivat geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir'de Karagöz ile Hacivat geleneği yaşatılıyor

Eskişehir\'de Karagöz ile Hacivat geleneği yaşatılıyor

Eskişehir'de tiyatro sanatçısı Hüseyin Demir, 20 yıldır ramazan aylarında her pazar Karagöz ile Hacivat temsiliyle izleyici karşısına çıkarak gölge oyunu geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Hüseyin Demir, izleyicileri de oyuna dahil ederek oyunlarının katılımcı olmasını sağlıyor. Gösterilerini halka açık ve ücretsiz düzenleyen Demir, oyunu kendi tasarladığı dekorlarla sahneliyor. Dijitalleşme karşısında organik bir örnek sunan Demir, temsillerinin hem çocukları hem de yetişkinleri etkilediğini belirtiyor.

29.03.2024 11:43  Güncelleme: 11:46
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Eskişehir'de tiyatro sanatçısı Hüseyin Demir, 20 yıldır ramazan aylarında her pazar Karagöz ile Hacivat temsiliyle izleyici karşısına çıkarak gölge oyunu geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

Haller Gençlik Merkezi'nde kurduğu sahnede iftar saatinden önce 1 saat süren gösteriler düzenleyen 41 yaşındaki Demir, izleyicileri de oyuna dahil ederek oyunlarının katılımcı olmasını sağlıyor.

İlk gösterisini yıllar önce ağabeyi aracılığıyla edindiği figürlerle yapan Demir, oyunlarına 20 senedir ramazan aylarında her pazar devam ediyor.

Gösterilerini halka açık ve ücretsiz düzenleyen Demir, oyunu kendi tasarladığı dekorlarla sahneliyor.

Hüseyin Demir, AA muhabirine, dijitalleşme karşısında oyunlarında organik bir örnek görmelerinin çocukların ilgisini çektiğini söyledi.

Temsillerinin büyükleri de etkilediğini belirten Demir, "Bazen yetişkinlerin çok tatlı bir gülümsemeyle izlediğini görüyorum. Hem gülüyorlar hem eğleniyorlar. Duydukları, hayal ettikleri anıları canlanıyor. Çocukluklarında seyretmedikleri şeyleri şimdi çocuklar gibi seyrediyorlar." dedi.

Demir, kullandığı figür ve sahnenin tamamen kendi tasarımı olduğunu dile getirdi.

Klasik unsurları bugünün araçlarıyla hazırladığını aktaran Demir, "Normalde Karagöz ile Hacivat oyununun orijinali deve ya da dana derisine çizilir ve boyanır. Ancak artık günümüz teknolojisi geliştiği için figürleri bilgisayarda tasarlayıp şeffaf malzemelere bastığımızda daha renkli bir dünya yaratabiliyoruz. Çocuklar için biraz daha ilgi çekici bir hale getirebileceğimiz bir tasvir ortaya koyabiliyoruz. Eski Karagöz ile Hacivat metinleri yetişkinlere yönelik. Karagöz ve Hacivat çok kavga ederler, çok tartışırlar. Ancak bunun yanı sıra birbirlerini de çok severler. Birbirlerinin bir bütün olduklarını düşünürler. Sevgi, dostluk gibi kavramları esas olarak öne çıkarıyorum. Kimi zaman çocuklar için gösterilerde sağlıklı beslenme, spor gibi konulara değindiğim oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Hüseyin Demir, Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Karagöz ile Hacivat geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

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