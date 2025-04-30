Ev Hanımlarına Mesleki Eğitim Desteği ile Yeni Fırsatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ev Hanımlarına Mesleki Eğitim Desteği ile Yeni Fırsatlar

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Aile Destek Merkezi, ev hanımlarına mesleki beceri kazandırarak ekonomik destek sağlıyor. 125 kursiyerin katıldığı sergi, 6 aylık emeği gözler önüne serdi.

30.04.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev hanımlarına mesleki eğitim desteği

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), ev hanımlarına hem mesleki beceri hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan merkezde, 9 farklı alanda eğitim alan 125 kursiyerin 6 aylık emeği sergiyle taçlandırıldı.

Oltu İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı bin 500 el emeği ürün beğeniye sunuldu. Açılışa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Başsavcı Mustafa Küçükbekir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cüneyt Kazdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Erdinç Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Hastürk ve çok sayıda kurum amiri katıldı.

Kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekler, açılışta protokol üyelerine ikram edildi. ADEM Koordinatörü Sena Aslan yaptığı açıklamada, "Merkezimizde dokuz farklı alanda eğitim veriyoruz. 125 kursiyerimizle hem psikososyal hem de ekonomik yönden destek sağlıyoruz. Sergiler ve hayır çarşılarıyla ürün satışları yaparak kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sunmalarına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda kültürel gezilerle sosyal yönlerini de geliştiriyoruz. Bu sergi, kursiyerlerimizin 6 aylık emeğinin bir ürünü" dedi.

Kursiyerlerden Elanur Akkuş ise, "Aile Destek Merkezi'nde el sanatları eğitimi alıyorum. Filografi üzerine çalışıyorum. Burada öğrendiğim becerilerle kendi internet sayfamı kurdum ve ürünlerimi online olarak satıyorum. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Perihan Ceylan da merkezde dikiş, nakış, filografi, geri dönüşüm ve dekoratif el sanatları gibi birçok alanda eğitim verdiklerini belirtti. Aile Destek Merkezi'nin ev hanımlarına sunduğu bu destek modeli, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kadınlara yeni kapılar açmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Eğitim Desteği, Kültür Sanat, Erzurum, Ekonomi, Eğitim, Kültür, Kadın, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ev Hanımlarına Mesleki Eğitim Desteği ile Yeni Fırsatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:48:13. #7.12#
SON DAKİKA: Ev Hanımlarına Mesleki Eğitim Desteği ile Yeni Fırsatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.