Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi

01.04.2022 19:35

Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca İstanbullu kitapseverleri sevilen yazarlarla bir araya getirecek Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca İstanbullu kitapseverleri sevilen yazarlarla bir araya getirecek Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca kitapseverlerin yazarlarla bir araya geleceği Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen fuarın açılışını Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Kitap Fuarını gezdi. Açılışın ardından söyleşi gerçekleştiren Ortaylı, kitabın önemine vurgu yaptı. Programa katılan vatandaşlar, Türk diline ve tarihe de değinen Ortaylı'yı büyük ilgiyle dinledi.

"Dört ayrı koldan bölgemize gelenleri ağırlamaya gayret edeceğiz"

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere katılacak vatandaşları ağırlayacaklarını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "İki yıl aradan sonra etkinliklerle Eyüpsultanlıları ağırlayacağız. Burası kitap fuarı olacak. Teravihden sonra kültürel etkinlikler olacak. Biraz ileride iftar soframız olacak. Alibeyköy bölgesinde yöresel çarşımız var. Dört ayrı koldan bölgemize gelenleri ağırlamaya gayret edeceğiz. Şimdiden herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. 66 tane stant var. İnşallah biraz sonra kitap fuarımızı İlber hocamızla beraber insanların hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"Her türlü kitabın sergilenmesi okunması çok iyi bir şey"

Kitap Fuarı'nda her türlü kitabın sergilenmesinin iyi bir şey olduğunu belirten Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları kaydetti: "Kitap fuarı açıldı. Hayırlı olsun diyelim. Her türlü kitabın sergilenmesi okunması çok iyi bir şey. Çocuklarımızın okumasına yardım edecek kitaplar var. Yalnız başka bir dertte var. Türkiye'de okuma yazma sistemi bizim zamanımızdaki gibi değil. Yani biz ne yapıyorduk. Harfleri resimlere benzeterek öğreniyorduk. Şimdi yeni bir Türkçe çıktı. Esnaf ona 'Tiki Türkçesi' diyor. Bana bir keresinde boşuna üzülüp oturma bunlar 'Tiki Kızlar' dediler. Böyle kelimeleri yutuyorlar. Heceyle öğreneceği şeyi harfle öğretmeye başlıyorlar. Eskiden biz hece hece öğrenip hızlı okuyorduk. Harf telaffuz edilmez Türkçede. Bu kitapları okumak kolay olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işe bir an evvel müdahale etmesi lazım."

Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi
Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi
Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan Kitap Fuarı'nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi - Son Dakika
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