Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve çevresindeki köyleri kapsayan bir fotoğraf gezisi düzenledi. Gezi kapsamında, bölgenin tarihi yapıları, kültürel mirası ve kırsal yaşamının fotoğraf aracılığıyla belgelenmesi amaçlandı; başta Dilaver Köprüsü ve Zerzevan Kalesi olmak üzere önemli tarihi alanların fotoğrafları çekildi.

Gün boyunca etkili olan yağmur, düşük sıcaklık, yoğun bulutluluk ve sis, fotoğraf çalışmalarının gerçekleştirildiği çevresel koşulları belirledi. Özellikle sis altında kalan Zerzevan Kalesi ve yağışlı havada fotoğraflanan Dilaver Köprüsü, bölgenin tarihi dokusunun farklı atmosferik koşullar altında kayıt altına alınmasına olanak sağladı. Fotoğraf gezisi, yalnızca tarihi yapıların görüntülenmesini değil, Çınar'ın coğrafi çeşitliliğinin, kırsal yerleşimlerinin ve kültürel dokusunun görsel olarak belgelenmesini de kapsadı. Hava koşullarının fotoğraf üzerindeki etkisi, doğal ışığın değişimi, atmosferik perspektif ve çevresel unsurların görüntüye yansıması, gün boyunca yürütülen çalışmaların önemli bileşenleri arasında yer aldı. Geziye ilişkin değerlendirmelerde bulunan fotoğraf sanatçısı Dicle Taş, Diyarbakır'ın coğrafi çeşitliliğini ve kültürel mirasını uzun süredir fotoğrafladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Uzun zamandır Diyarbakır'ın coğrafi çeşitliliğini ve kültürel mirasını fotoğraflıyoruz. Bugün hava şartları çok elverişli olmasa da fotoğrafın hayatın her gününde, her anında devam ettiği bilinciyle Çınar'ın kültürel mirasını fotoğraflamaya geldik. Sisler altında Zerzevan Kalesini, yağmura rağmen Dilaver Köprüsü'nü fotoğrafladık. Bu çalışmaları gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. Gezilerimiz devam edecek."

Fotono21 Fotoğraf Derneğinin bu çalışması, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerinin farklı mevsimlerde ve değişen doğa koşullarında fotoğraf aracılığıyla kayıt altına alınmasına dönük çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi. Dernek, bölgenin tarihi mirasını, doğal çevresini ve kırsal yaşamını belgelemeye yönelik fotoğraf gezilerini sürdürmeyi amaçlıyor.