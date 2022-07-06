Güney Ege'de turizmciler "bayram" edecek

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın tatil merkezlerinden Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

Denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerinde, turistlere gönül rahatlığıyla tatil yapma olanağı sağlanıyor.

Kentte bayram tatiliyle yerli turist hareketliliği başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, AA muhabirine, temmuz ve ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi.

İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Aslan, "Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı'nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Bayram boyunca doluluk yüzde 100'lere ulaşacak. Kurban Bayramı sonrasında da hem yurt içi hem yurt dışı satışların iyi gitmesi sebebiyle temmuz ve ağustos aynın dolu dolu geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz de ilçede otellerin rezervasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Yoğun bir bayram mesaisi yapacaklarını ifade eden Dengiz, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının taleplere çok iyi yansıdığını vurgulayarak tatilcilerden rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamalarını istedi.

"Bayramda da yoğun bir dönem geçireceğiz"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da Fethiye'nin yabancıların yanında yerli tatilcilere de hitap eden bir bölge olduğunu dile getirdi.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bölgeye olan talebin arttığını anlatan Uysal, "Otellerimizdeki doluluk oranları her geçen gün yükseliyor. Fethiye, farklı konaklama tesisleriyle her bütçeye tatil imkanı sunan bir bölge. Bu nedenle bayramda da yoğun bir dönem geçirmeyi ve otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Uysal, şu an otellerde yer olduğunu, tatil için gelecekleri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Oteller ve acentelerin sitelerinin kopyalanarak yapılan dolandırıcılıkların sektörün en büyük sorunu olduğuna işaret eden Uysal, "Tatil satın alan misafirlerimizin yaptırdıkları rezervasyonları, otellere telefon açarak teyit ettirsinler. TÜRSAB belgeli acentelerden rezervasyon yaptırmaları ve bu belgeleri de sorgulatmasını istiyoruz. Kimse mağdur olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in hem iç hem de dış pazarda doluluk yaşadığını, Kurban Bayramı ile de dolu dolu bayram geçireceğini dile getirdi.

Yüksek sezonun yaşandığı aylarda olduklarına dikkati çeken Bülbüloğlu, "Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerimizde bulunan 5 yıldızlı otellerimizin neredeyse tamamı dolu. Bayramın 9 güne çıkarılması bunda çok ciddi bir etki yarattı. Şu anda yavaş yavaş bayram için gelmeler de başladı." dedi.

Doluluğun bayramdan sonra da devam edeceğine vurgu yapan Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Marmaris'in ana pazarı İngiltere olduğu için şu an ilçemizde aynı zamanda yoğun bir İngiliz misafir ağırlıyor. İki yıldır pandemi nedeniyle gelemeyen İngilizler bu yıl gelmeye başladı ve şu an rezervasyonlar çok iyi. Bunun sonucunda mayıs ayından bu yana ciddi bir doluluk yaşanıyor. Bayram nedeniyle de iç pazarda ciddi bir rezervasyon aldık. Türkiye'nin turizmi çok dinamik ve iyi pazarlanan bir ülke. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 200 ülkede Türkiye tanıtımı yapıyor ve bunun meyvelerini yiyoruz. Şimdiye kadar çalışamadığımız birçok pazar harekete geçti. Dolayısıyla temmuz, ağustos ve eylül aylarının bereketli geçeceğini şimdiden görebiliyoruz."

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgede tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Bölgenin genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun olması nedeniyle güvenli görüldüğüne dikkati çeken Yağmur, doluluk oranlarının şu an yüzde 60-70 civarında olduğunu, bayramda tam doluluğa ulaşmayı beklediklerini söyledi.