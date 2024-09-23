Güzel Aşklar Diyarı Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Güzel Aşklar Diyarı Başlıyor

Güzel Aşklar Diyarı Başlıyor

Güzel Aşklar Diyarı, Kanal D'de ilk bölümüyle yayına girecek. Aşk ve dram dolu hikayesiyle dikkat çekiyor.

23.09.2024 12:28
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GÜZEL Aşklar Diyarı, bugün yayın hayatına başlıyor. Bir aşkın, masum bir ailenin felaketine sebep olacağı dizi, ilk bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak.

Hazırlıkları iki buçuk yıl süren, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, yayına girmeden ekrana gelen tanıtım filmleri ile gündemden düşmedi. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan gibi isimleri kadrosunda barındıran dizi, usta isimler ile genç yetenekleri de aynı kadroda bir araya getirdi.

ALACA AİLESİNİN O İSİMLERİ

Deniz ve Arhan'ın büyük aşkının dram yüklü bir hikaye ile ekrana geleceği dizide Deniz karakterine başarılı oyuncu Özgü Kaya, Arhan'a ise yakışıklı isim Burak Berkay Akgül hayat verecek. Alaca Konağı'nın sahibi olan dede Hakim Alaca'yı Halil Ergün oynarken; Meltem Cumbul ise Hakim Bey'in gelini Gönül Alaca olarak seyirci karşısına çıkacak.

'DENİZ BANA İLHAM VERİYOR'

Yepyeni bir proje ile yeniden Kanal D ekranlarına gelen Özgü Kaya, çok heyecanlı olduğuna değinerek "Deniz Dervişoğlu benim için çok özel, çünkü onun güçlü duruşu, hayata bakışı ve tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi bana da ilham veriyor. İzmir'de başlayıp Kapadokya'da bambaşka bir yöne evrilen bu hikaye, Deniz'in hem kendini keşfetme yolculuğu hem de aşkı için verdiği büyük bir savaş. İzleyicilerin, bu akşamdan itibaren Deniz'in yaşadıklarına tanıklık ederken kendi hayatlarından da bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Ekran başındaki herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte heyecanlı, sürükleyici ve duygusal bir yolculuğa çıkacağız" dedi.

'DUYGUSAL YOLCULUĞA ÇIKACAKSINIZ'

Burak Berkay Akgül de uzun bir emeğin getirdiği sevinci dile getirerek, "Dizimiz nihayet izleyicilerimizle buluşacak. Çok heyecanlıyız. Umarım bu dizi, hayallerindeki aşkı arayan herkese unutulmaz bir duygusal yolculuk yaşatır" diye konuştu.

GÖRSEL ŞÖLEN

Güzel Aşklar Diyarı'nın çekimleri daha çok Kapadokya yapılsa da Karadeniz ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalarda çekilen etkileyici görüntüler de dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci ile buluşacak. Dizi, güçlü bir hikayenin yanı sıra Anadolu'nun eşsiz güzelliği ile de görsel bir şölen yaşatacak.

GÜÇLÜ KADRO

Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımcılığını Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Güzel Aşklar Diyarı Başlıyor - Son Dakika

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