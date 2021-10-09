Cizre Kızılay gönüllüleri ana okul duvarlarını boyadı - Son Dakika

Cizre Kızılay gönüllüleri ana okul duvarlarını boyadı

ŞIRNAK - Kızılay Cizre Şubesi gönüllü gençleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ana okul duvarlarını boyadı.

Şırnak Cizre Kızılay şubesi, ilçe ve köylerinde tespit ettiği ana okul duvarlarına çocukların ilgisini çeken ve eğitimsel görseller yaparak boyama etkinliği yaptı. Gönüllü gençlerin katılımıyla, ana okul duvarlarının iç ve koridor duvarları rengarenk boyanarak yenilendi. Okul boyama etkinliği hakkında bilgi veren, Cizre Kızılay şubesi kadın kolları yetkilisi Müjde Kılınç, "Cizre Kızılay şubesi gönüllüleri olarak gönüllü arkadaşlarla beraber merkez ve köylerdeki okulların ana sınıflarını arkadaşlarla beraber renklendiriyoruz. Bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar devam edecektir. Bize katılmak isteyen arkadaşları Cizre gönüllü merkezine bekliyoruz" dedi.