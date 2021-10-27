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Gaziantep'te "Teatro Ayntâb" eğitim verecek - Son Dakika

Gaziantep'te "Teatro Ayntâb" eğitim verecek

27.10.2021 12:16
Gaziantep'te

Bir grup gönüllü gencin kurduğu "Teatro Ayntab" doğaçlama tiyatro eğitimi veriyor.

Bir grup gönüllü gencin kurduğu "Teatro Ayntab" doğaçlama tiyatro eğitimi veriyor.

"Teatro Ayntab"tan yapılan yazılı açıklamada, tiyatronun kentte yayılmasının amaçlandığı, bu kapsamda drama ve doğaçlama eğitimi verileceği kaydedildi.

Eğitim almak isteyenlerin iş ve okul çıkışlarında gelebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğlenmek ve öğrenmek isteyenleri bekliyoruz. Katılmak isteyenler ön başvuru yapıp demo derse katılabilirler. Sahnede olmak isteyenleri bekliyoruz. 5 aylık bir eğitim olacak. Eğitim başvurusu için son gün 30 Ekim."

Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 'Teatro Ayntâb' eğitim verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te "Teatro Ayntâb" eğitim verecek - Son Dakika
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