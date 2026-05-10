Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine yoğun katılım

Honaz Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler ve aileleri Göz Mesire Alanı'nda bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda vatandaşlar hem keyifli vakit geçirdi hem de birlik ve beraberlik ortamını paylaştı. Çocukları ve aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar için belediye tarafından mangal organizasyonu düzenlenirken, gün boyunca samimi ve sıcak görüntüler oluştu.

"Var olmamızın temel direği sizlersiniz."

Programda konuşan Yüksel Kepenek, annelerin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bizlerin bugün var olmamızın temel direği, temel nedeni sizlersiniz. Bugün eğer bu ülkeye yararlı, faydalı hizmetler üretiyorsak bunun hepsinin altında sizin imzanız var. İyi bir anne, iyi bir çocuk yetiştirdiğinde dünyaya ne kadar katkı sağladığının en güzel göstergelerinden bir tanesi Hz. Muhammed'in annesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi ve bizlere annelik yapmış o güzel insanlardır."

Başkan Kepenek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. - DENİZLİ