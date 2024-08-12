İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde 5 Bin Yıllık Depo Yapısı Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde 5 Bin Yıllık Depo Yapısı Bulundu

İzmir\'deki Yassıtepe Höyüğü\'nde 5 Bin Yıllık Depo Yapısı Bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık bir yapı tespit edildi. Kazı çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, yapıda bulunan büyük küpler ve kapların içinde midye, üzüm ve incir gibi ürünlerin depolandığını belirtti. Yapılan analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde edilmeyi hedefleniyor.

12.08.2024 15:23
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İzmir'in Bornova ilçesinde arkeolojik kazıları süren Yassıtepe Höyüğü'nde, depo olarak kullanıldığı tahmin edilen 5 bin yıllık yapı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle süren kazı çalışmalarına başkanlık eden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, AA muhabirine, höyükte günlük yaşamın ve ticari hayatın nasıl yapıldığını tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kazılarda içinde büyük küpler ve kapların yer aldığı bir depo bulduklarını aktaran Derin, şöyle konuştu:

"O dönemde toplanan midyelerin bu yapıda depoladıklarını biliyoruz. Ayrıca iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünler de tespit ettik. Bu, depolamanın yanı sıra ticaretin de başladığını kanıtlıyor. Yassıtepe Höyüğü Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de önemli bir merkez. Yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde 5 Bin Yıllık Depo Yapısı Bulundu - Son Dakika

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