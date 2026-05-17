İznik\'te Kırgız Şenlikleri\'ne yoğun ilgi

Bursa'nın İznik ilçesinde Kırgız Cumhuriyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kırgız Şenlikleri, bu yıl da görkemli etkinliklere sahne oldu.

Etkinliğe Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cengiz Toktobekov, Tan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sipahi, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri ile çok sayıda Kırgız katıldı.

Etkinlik öncesi Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ve İstanbul Başkonsolosu Cengiz Toktobekov, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kırgızlar Türbesi'ne geçen heyet, burada dualar etti. Heyet ardından şenliklerin gerçekleşeceği İznik Gölü kenarındaki alana geçti. Programda geleneksel Kırgız yemekleri pişirilerek, oyunlar oynandı. Etkinliğe yaklaşık 2 bin misafir katıldı.

İznik Belediye Başkanı Usta, "Gönül coğrafyamızın güzel ülkesi Kırgızistan'dan gelen kıymetli kardeşlerimiz, hepinizi kadim şehir İznik'te sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada sadece bir şenlikte bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve asırlardır süregelen kardeşliğimizin etrafında kenetleniyoruz. İznik, tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin birbirine dokunduğu çok özel bir şehir olmuştur. İşte bugün de bu kadim şehir, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan gönül köprüsünün en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Kökleri Orta Asya'nın engin bozkırlarına uzanan Kırgız kültürü, misafirperverliği, dayanışmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı merkeze alan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu kültürü burada İznik'te yaşatmak ve tanıtmak, bizler için bir kültürel zenginlik olduğu kadar aynı zamanda gönül bağlarımızı da güçlendiren bir adımdır. Her yıl İznik'te düzenlenen bu anlamlı buluşmanın Türk dünyası arasındaki birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Özellikle genç nesillerimizin birbirini tanıması, kültürlerini yaşatması ve bu kardeşlik ruhunu geleceğe taşıması açısından bu organizasyonlar büyük önem taşımaktadır. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırgız-Türk kardeşliği daim olsun. Türk dünyasının birliği ve dayanışması güçlü olsun" dedi.

Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev ise, konuşmasında etkinliklerin her yıl İznik'te gerçekleşmesinde destekleri ve emekleri sebebiyle İznik Belediye Başkanı Usta'ya teşekkür etti. Gün boyu devam eden etkinliklerde Kırgız sanatçılar sahne alırken, yöresel oyunlar oynandı. - BURSA