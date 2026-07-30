Kanatsız Melekler festivale renk kattı

Kanatsız Melekler Yaşam Derneği, 2 Acıpayam Kültür, Sanat ve Tarım Festivali'nde açtığı stantla özel bireylerin el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Festival boyunca sergilenen ürünler yoğun ilgi görürken, dayanışma ve paylaşmanın güzel örnekleri de takdir topladı.

Kanatsız Melekler Yaşam Derneği, 2. Acıpayam Kültür, Sanat ve Tarım Festivali'ne açtığı stantla katılarak özel bireylerin hazırladığı el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Festival boyunca sergilenen ve satışa sunulan ürünler ziyaretçilerden ilgi görürken, yapılan alışverişlerle özel bireylerin üretimine destek sağlandı.

Özel bireylerin sabır, emek ve sevgiyle hazırladığı her ürün, onların üretkenliğini ve sosyal yaşamın içinde aktif olarak yer alabildiklerini bir kez daha ortaya koydu. Festival, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil; aynı zamanda farkındalık, dayanışma ve birlikte üretmenin değerini gösteren anlamlı bir buluşma oldu. Festival süresince Kanatsız Melekler Yaşam Derneği standını ziyaret ederek destek veren Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ile belediye başkan yardımcılarına ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Festivalde dernek yararına gerçekleştirilen anlamlı desteklerden biri de derneğin kurucularından Esma Mardin, kardeşi Hatice Hanım ve değerli arkadaşının hazırladığı aşure ve sarma ikramı oldu. Büyük emekle hazırlanan ikramlar ziyaretçilere sunulurken, paylaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri yaşandı.

Kanatsız Melekler Yaşam Derneği Başkanı Özgül Sert, festival boyunca standı ziyaret eden, alışveriş yaparak destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Özel bireylerimizin üretebildiğini, emeklerinin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte bir kez daha gördük. Bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

"Hayatın İçinde Biz de Varız" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Kanatsız Melekler Yaşam Derneği, özel bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olması ve üretime katılması için faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.