Kaplumbağa Çimen Koruma Altında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kaplumbağa Çimen Koruma Altında

Kuğulu Park'ta bulunan, ismi Çimen verilen su kaplumbağası, Bademlidere Parkı'na alındı.

16.01.2025 11:18
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Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'a nasıl geldiği belirlenemeyen, ismi parktaki vatandaşlar tarafından verilen su kaplumbağası "Çimen" koruma altına alındı.

Kuğulu Park'a nereden geldiği bilinmeyen su kaplumbağasını gören vatandaşlar, parkta kaplumbağa görmeye alışık olmadıkları için durumu Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yapılan çalışmaların ardından Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Turan Akyol, kaplumbağanın yeni yuvasına kavuşma yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Vatandaşlar tarafından müdürlüklerine yapılan bildirimin ardından ekiplerin harekete geçtiğini aktaran Akyol, kaplumbağanın ilk olarak sağlık durumunun kontrol edildiğini belirtti.

Akyol, marulla beslenmeye başlanan kaplumbağanın sağlık durumunun gün gün takip edileceğini ve beslenme rutininin oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, "Ekiplerimiz, yeni sahibini bulana kadar Çimen'i Bademlidere Parkı'na götürecek. Kendisine orada bakacağız, yaşamına orda devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaplumbağanın isminin vatandaşlar tarafından "Çimen" olarak konulduğunu söyleyen Akyol, "Park görevlilerimiz, kaplumbağayı kurtarırken çevredeki vatandaşların 'Çimen, Çimen' diye seslenmesiyle, isminin 'Çimen' olmasını biz de uygun gördük. Çimen, bundan sonra rahat bir şekilde yaşayacak." dedi.

Çimen yeni yuvasında

Su kaplumbağası Çimen'in, yeni yuvasına kavuşma serüveninin en yakın şahitleri belediye çalışanları oldu.

Kaplumbağanın bulunduğu ortamda su derinliği az olduğundan belediye çalışanı tarafından sudan çıkarılan Çimen, besleme yapılabilmesi için önce kovaya alındı.

Kontrollerinin yapılmasının ardından yarası bulunmayan Çimen, kendisine hazırlanan kovaya alınarak, Çankaya Belediyesi Kuğulu Park ekipleri tarafından Bademlidere Cumhuriyet Parkı çalışanına teslim edildi.

Kaplumbağa Çimen, Belediyenin aracıyla yarım saat süren yolculuğunun ardından yeni yaşam alanı Bademlidere Cumhuriyet Parkı'na getirildi.

Taşlık ve havuzdan oluşan yeni yaşam alanına kısa sürede alışan Çimen, yeniden suyla buluştu.

Sakin bir alana sahip olan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda koruma altına alınan Çimen, parka gelen vatandaşlar tarafından görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kaplumbağa Çimen Koruma Altında - Son Dakika

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