"1. Ulusal Emek Temalı Fotoğraf Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "1. Ulusal Emek Temalı Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Yarışmaya, 66 ilden 680 yarışmacı 2994 fotoğrafla katıldı.

Gaziantep'ten Tuğran Yüce "cold" isimli eseriyle birinci, Kocaeli'den Melih Sular "heykeltraş" isimli fotoğrafıyla ikinci ve Bilecik'ten Şevki Karaca "biber kurutma" fotoğrafı ile üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen törende protokol üyelerince verildi.

Müzik dinletisinin sunulduğu törene, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.