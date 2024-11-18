Kars Peynir Müzesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars Peynir Müzesi Yoğun İlgi Görüyor

Kars Peynir Müzesi, 11 ayda 72 bin ziyaretçiyle Türkiye'nin ilk tematik müzesi olarak dikkat çekti.

18.11.2024 23:50
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Kars Peynir Müzesi yoğun ilgi görüyor

Müzeyi 11 ayda 72 bin kişi ziyaret etti

KARS - Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Müzeyi 2024 yılının ilk 11 ayında 72 bin kişi ziyaret etti.

Başta Gravyer ve Kars kaşarı olmak üzere peynir çeşitlerini tanıtan ve bölgenin geleneksel peynir üretim tekniklerini sergileyen müze, her gün binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor.

Açıldığı günden itibaren Kars turizmine önemli katkılar sağlayan Peynir Müzesi, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Grevyer ve Kars Kaşarı ve peynir çeşitlerinin hikayesininin görsellerle anlatıldığı müze, 11 ayda ziyaretçilerle doldu taştı.

Peynir Müzesi'nin görmek için Ankara'dan Kars'a geldiğini ifade eden Beşir Şimşek, "Kars'ı gezmeye geldik, Kars'ı gezmeye gelmişken de bir Peynir Müzesi'ni görelim istedik. Burada peynire dair bilgilerimiz daha da arttı. Peynir hakkında bilgi edinmiş olduk" dedi.

Kars'a Iğdır'dan gelen vatandaşlar, müzeye hayran kaldıklarını belirttiler. Vatandaşlar, "Peynir Müzesi olduğunu öğrendik. Geldiğimizde gördük, Kars kaşarının nasıl yapıldığını, süreçlerini öğrendik. Gerçekten özen hazırlanmış müze, hem görseller olsun, hem mimari olsun, gezmeye değer, herkesin gemesini tavsiye ederim" diye konuştular.

Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'nde, Gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümlerinin yer alıyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, yaylalarda elde edilen sütün peynire dönüşüm serüvenini öğreniyor.

Kars Peynir Müzesini 11 ayda 72 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Müze günü birlik olarak ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars Peynir Müzesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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