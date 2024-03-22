Kayseri\'de Ulu Çınarlar Korosu yaşlıları eğlendiriyor

Kayseri'de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki "Ulu Çınarlar Korosu"na katılan yaşlı 20 birey, seslendirdikleri eserlerle kulakların pasını siliyor.
Yaşlıların sosyal hayattan uzaklaşmalarını engellemek, yeteneklerini korumak ve farkında olmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok sanatsal faaliyet gerçekleştirilen merkezde en yoğun ilgiyi müzik kursu görüyor.
Müzik eğitmeni eşliğinde haftada iki gün bir araya gelen, çaldıkları enstrümanlar eşliğinde öğrendikleri çeşitli eserleri seslendiren, en büyükleri 92 yaşında olan 65 yaş üstü 20 ihtiyar delikanlı, özel günlerde de çeşitli yerlerde sahne alarak, hem eğleniyor hem eğlendiriyor.
"Önceden böyle bir koroya katılmak istiyordum"
Koro üyelerinden 71 yaşındaki 2 çocuk babası Süleyman Uluer, AA muhabirine, 5 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi.
Bu dönemde bir ara bunalıma girdiğini ifade eden Uluer, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile tanışmasının ise tesadüfen gerçekleştiğini belirtti.
Uluer, parkta gezerken merkezi gördüğünü, gelip hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra kaydını yaptırdığını anlatarak, oluşturulan müzik korosunda haftanın iki günü bir araya gelerek, hoşça vakit geçirdiklerini kaydetti.
Özel günlerde de sahne aldıkları koro ile hayatının renklendiğini vurgulayan Uluer, "Önceden böyle bir koroya katılmak istiyordum. Çocukluktan bu yana müziğe karşı ilgim vardı. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.
"Hayatımıza hayat katmak istiyoruz"
Grupta bağlama çalan 3 çocuk babası 70 yaşındaki Hasan Oyarkılıçgil ise Avusturya'dan emekli olduğunu söyledi.
Kayseri'ye 2018'de kesin dönüş yaptığını aktaran Oyarkılıçgil, katıldığı koroda arkadaşlarının bu kadar iyi olacağını başta hiç tahmin etmediğini dile getirdi.
Çok sevdiği bağlamayı gençlik yıllarında öğrendiğini ve kendi çapında çaldığını belirten Oyarkılıçgil, "İkinci baharı yaşamak mecburiyetindeyiz. Yaşlıyız diye kenara çekilip bir yerde kalmak hoş bir şey değil. Onun için de hayatımıza hayat katmak istiyoruz." diye konuştu.
2 çocuk babası 82 yaşındaki Nurettin Yozgatlıoğlu da 11 yıl önce eşini kaybettiği zor süreci geride bıraktığını anlattı.
Yeni arkadaşlıklar edindiği koroda türküler eşliğinde oynarken mutlu olduğunu ifade eden Yozgatlıoğlu, yalnız olmasına rağmen hayatı acısıyla, tatlısıyla çok sevdiğini kaydetti.
Korodan sorumlu şef Namık Kemal Bilgin ise Kafkasya ve Trakya bölgesinde de olmak üzere, her yöreden türküler seslendirdiklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli sanatçısı da olan Bilgin, kursiyerlerin koroya katıldıktan sonra yaşama bakış açılarının değiştiğine değinerek, "Çünkü bizim her türkümüzde bir hayat, bir hikaye var. Bu benim için de geçerli. Daha moralli oluyorlar. Gayet güzel bir ortamda çalışıyoruz. Türkü söylerken yeri geliyor oynuyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Ulu çınarlarımız için hoş bir vakit oluyor." ifadelerini kullandı.
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