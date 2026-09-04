Kırklareli\'nde üzüm festivalinde protokol üyeleri geleneksel yöntemle üzüm suyu içti

Kırklareli'nde Vali Uğur Turan ve protokol üyeleri, düzenlenen festivalde geleneksel yöntemle hazırlanan üzüm suyunun tadına baktı.

Kırklareli'nin üzüm ve bağcılık kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, geleneksel yöntemlerle üzüm hasadının ardından üzüm çiğneme gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte protokol üyeleri de geleneksel yönteme eşlik etti.

Ayakla ezilerek suyu çıkarılan üzümleri üzüm teknesinden bardağına dolduran Belediye Başkanı, geleneksel yöntemle hazırlanan üzüm suyunu içerek etkinliğe destek verdi. Festival, protokol üyelerinin üzüm suyunu tatması ve vatandaşlarla sohbet etmesiyle devam etti.