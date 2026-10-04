Kod Adı Kırlangıç oyuncuları Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te afiş imzaladı - Son Dakika
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Kod Adı Kırlangıç oyuncuları Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te afiş imzaladı

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Kod Adı Kırlangıç oyuncuları Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te afiş imzaladı
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TRT 1'de yayımlanan Kod Adı Kırlangıç oyuncuları, TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfalılarla buluştu. Oyuncular, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TRT standında dizi afişlerini imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRT 1'de yayımlanan "Kod Adı Kırlangıç" dizisi oyuncuları, TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfalılarla buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu yerleşkesindeki TRT stantına gelen dizi oyuncularından Ali Kayra Gürel, Ulaş Çetin Köreken, Musa Özgeç ile Elif Kurtaran vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların ellerindeki dizi afişine imza atan oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kod Adı Kırlangıç oyuncuları Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te afiş imzaladı - Son Dakika
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