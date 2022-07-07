Kültür ve Turizm Bakanlığından "bağımlılık" temalı oyun yazma yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla internet, madde kullanımı, kumar gibi her türlü bağımlılık unsurlarının tiyatro çerçevesinde ele alınarak farkındalığın artırılması için "bağımlılık" konulu ödüllü oyun yazma yarışması düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) yarışma için bugün itibarıyla başvuruları kabul etmeye başladı.

Son başvuru tarihinin 30 Aralık olarak belirlendiği yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların, yeni bakış açılarının kazandırılması da sağlanacak.

Yarışmaya yurt içinden ya da yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilecek.

Katılan eserler, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek.

Dereceye giren oyunlar DT repertuvar havuzuna alınacak

Yarışma sonuçları 27 Mart 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DT'nin internet sitelerinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında açıklanacak.

Dereceye giren oyunlar DT repertuvar havuzuna alınacak. Yarışmada birinciye 45 bin, ikinciye 42 bin 500, üçüncüye de 40 bin lira verilecek.

Ayrıca, birinci mansiyon ödülü sahibi 37 bin 500, ikinci ise 35 bin liranın sahibi olacak.

İnternet, madde kullanımı, kumar gibi her türlü bağımlılık unsurlarının tiyatro çerçevesinde ele alınarak farkındalığın artırılması beklenen yarışmaya ilişkin usul ve esaslara "https://www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.