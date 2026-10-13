Kütahya Valisi Işın, Aizanoi\'deki kazılarda inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret ederek bölgede sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi. Ziyarete milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş ile il protokolü katıldı. Kazı alanlarını gezen Vali Işın, çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında kazı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işın, antik kentte sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti.