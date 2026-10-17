Mardin'de Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim'de 9 noktada 172 etkinlikle başladı - Son Dakika
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Mardin'de Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim'de 9 noktada 172 etkinlikle başladı

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Mardin\'de Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim\'de 9 noktada 172 etkinlikle başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin oldu; festival 17-25 Ekim'de 9 noktada 172 etkinlikle başladı. Festivalde konserler, gastronomi buluşmaları ve 30'dan fazla lezzet noktası yer alacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin oldu. 17-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, 9 noktada 172 etkinlik gerçekleştirilecek.

Taş sokakları, tarihi yapıları ve çok kültürlü yaşamıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan Mardin'de Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı. 172 etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde, ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra gastronomi buluşmaları ve 30'dan fazla Lezzet Noktası düzenlenecek.

Mardin Kültür Yolu Festivali'nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'MARDİN MEZOPOTAMYA'NIN BİR GÜLÜ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin'in çok özel bir şehir olduğunu belirterek, "Kültür Yolu Festivalimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 23'üncü durağımız Mardin. Mardin'imiz ikinci defadır ev sahipliği yapıyor ve Mardin gerçekten kültür turizmi anlamında bizim için çok çok özel bir şehir. Tüm inanç rotalarıyla, kültür rotalarıyla gerçekten şu anda turizmimizde çok özel bir yere sahip olan şehrimiz Mezopotamya'mızın bir gülü. ve bu noktada dokuz gün boyunca yine konserler, etkinlikler bizleri bekliyor. 9 noktada 172 etkinlik gerçekleştireceğiz. 30 tane özel lezzet durağı oluşturduk. Tüm ekiplerimiz Türkiye'nin en değerli şefleriyle birlikte, şeflerimiz Mardin'imizin güzel yemeklerini, sofra kültürünü anlatacaklar. Tüm dünyaya Mardin'imizin bu özel gastronomi merkezi halinde oluşturmaya çalışacağız ve tüm halkımızı buraya bekliyoruz. Dünden beri buradayız. Tüm esnafımız çok mutlu. Sokaklar dolu ve bu da bizi çok çok mutlu ediyor. Demek ki amacımıza, hedeflerimize ulaşıyormuşuz diyoruz" dedi.

'2025 YILINDA 3 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST AĞIRLADIK'

Vali Tuncay Akkoyun ise Mardin'i geçen yıl 3 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Her geçen gün gelişmeye devam eden Mardin'imizin turizm potansiyelini, şehrimize gelen ve her gün artan misafirlerimizin memnuniyetlerinden görebilmekteyiz. Bu kapsamda 2025 yılında konaklamalı ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte 3 milyonun üzerinde turist ağırlayan Mardin'imiz, ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 29 artış sağlayarak kendi rekorunu kırmıştır. 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin toplam sayısı yaklaşık yüzde 15 artarak artmıştır. Yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 41 artış sağlamıştır. Söz konusu veriler, Mardin'imizin turizmdeki cazibesinin artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Açılış programının ardından Vali Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Sakıp Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Yaşayan Miras: Mardin' sergisini ziyaret etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de Kültür Yolu Festivali 17-25 Ekim'de 9 noktada 172 etkinlikle başladı - Son Dakika
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