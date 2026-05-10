Mersin'de 'Anneler Günü' çocukların kahkahalarıyla kutlandı - Son Dakika
10.05.2026 17:59  Güncelleme: 18:01
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde gerçekleştirilen 'Benimle oynar mısın?' etkinliği, anneler ve çocukların keyifli zaman geçirmesini sağladı. Etkinlikte dans gösterileri, sürpriz hediyeler ve 'En iyi anne sertifikası' dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren çocuk gelişim merkezleri ile çocuk atölyelerinde Anneler Günü dolayısıyla 'Benimle oynar mısın?' etkinliği düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde anneler ve çocuklar oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Kurdali, Münir Özkul, Begonvil, Tömük ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezleri ile Yenice Yaşar Bayboğan ve Gülnar Çocuk Atölyeleri'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, hafta boyunca hazırladıkları sürprizlerle annelerinin 'Anneler Günü'nü kutladı. Miniklerin dans gösterileri duygu dolu anlara sahne olurken, etkinlik sonunda annelere 'En iyi anne sertifikası' ve çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, etkinliklerin çocuklarla anneler arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, "Bugün oyunlar içinde kahkahalar, boyaların arasında sevgi ve küçük sürprizler içerisinde tarifsiz bir emek saklı" dedi.

Etkinliğe katılan veliler de organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, çocuk gelişim merkezlerinde düzenlenen sosyal etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

