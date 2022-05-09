Modifiye severler bir araya geldi! Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler fotoğraf kuyruğuna girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Modifiye severler bir araya geldi! Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler fotoğraf kuyruğuna girdi

09.05.2022 14:54

Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Cadde Edirne Fest 1, festivaline yoğun ilgi vardı. 800'den fazla araç, Edirne'de modifiye severlerin beğenisine sunuldu. Aracını polis otosu gibi giydiren vatandaşın aracı için birçok vatandaş uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Cadde Edirne Fest 1, festivaline yoğun katılım sağlandı. 20 ilden 800'den fazla araç ve sahibinin katıldığı festivalde, birbirinden güzel modifiyeli araçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.Etkinliğe katılan araçlar arasında Avrupa genel güzellik, ticari güzellik, Tofaş güzellik ve desibel kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine plaket ve kupa verildi.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri araçlar, gören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. On binlerce lira harcanarak araçlara eklenen ses sistemleri ve yapılan boyamalar kendine hayran bıraktı.

Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor

ARACINI POLİS OTOSU GİBİ GİYDİRDİ

Festivale katılanların meraklı gözlerle izlediği araçların arasında polis otosu gibi giydirilen araç da vardı. Festival alanına getirildikten sonra, festival alanında reflektif araç kaplama folyolarıyla polis otosu gibi giydirilen araç ilgi odağı oldu. Arabanın sahibi Yusuf Seyrekbasan, festival alanına geldiğinde arabayı polis otosu gibi giydirdiğini ve herkesin fotoğraf çektiğini söyledi.

İşte festivalden kareler;

Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
Aracını polis otosu gibi giydirdi, her gören fotoğraf çektirmek istiyor
YORUMLAR
500
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Korsan taksicilik yapan bir sürücü suçüstü yakalandı: Yardım severliğin cezasını çekiyorum Korsan taksicilik yapan bir sürücü suçüstü yakalandı: Yardım severliğin cezasını çekiyorum

Festival, Tragger, Edirne, Polis, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Modifiye severler bir araya geldi! Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler fotoğraf kuyruğuna girdi - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Modifiye severler bir araya geldi! Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler fotoğraf kuyruğuna girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement