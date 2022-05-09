Modifiye severler bir araya geldi! Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler fotoğraf kuyruğuna girdi - Son Dakika

Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Cadde Edirne Fest 1, festivaline yoğun katılım sağlandı. 20 ilden 800'den fazla araç ve sahibinin katıldığı festivalde, birbirinden güzel modifiyeli araçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.Etkinliğe katılan araçlar arasında Avrupa genel güzellik, ticari güzellik, Tofaş güzellik ve desibel kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine plaket ve kupa verildi.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri araçlar, gören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. On binlerce lira harcanarak araçlara eklenen ses sistemleri ve yapılan boyamalar kendine hayran bıraktı.

ARACINI POLİS OTOSU GİBİ GİYDİRDİ

Festivale katılanların meraklı gözlerle izlediği araçların arasında polis otosu gibi giydirilen araç da vardı. Festival alanına getirildikten sonra, festival alanında reflektif araç kaplama folyolarıyla polis otosu gibi giydirilen araç ilgi odağı oldu. Arabanın sahibi Yusuf Seyrekbasan, festival alanına geldiğinde arabayı polis otosu gibi giydirdiğini ve herkesin fotoğraf çektiğini söyledi.

İşte festivalden kareler;