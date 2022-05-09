Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Cadde Edirne Fest 1, festivaline yoğun katılım sağlandı. 20 ilden 800'den fazla araç ve sahibinin katıldığı festivalde, birbirinden güzel modifiyeli araçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.Etkinliğe katılan araçlar arasında Avrupa genel güzellik, ticari güzellik, Tofaş güzellik ve desibel kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine plaket ve kupa verildi.
Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri araçlar, gören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. On binlerce lira harcanarak araçlara eklenen ses sistemleri ve yapılan boyamalar kendine hayran bıraktı.
Festivale katılanların meraklı gözlerle izlediği araçların arasında polis otosu gibi giydirilen araç da vardı. Festival alanına getirildikten sonra, festival alanında reflektif araç kaplama folyolarıyla polis otosu gibi giydirilen araç ilgi odağı oldu. Arabanın sahibi Yusuf Seyrekbasan, festival alanına geldiğinde arabayı polis otosu gibi giydirdiğini ve herkesin fotoğraf çektiğini söyledi.
İşte festivalden kareler;
Kaynak: İHA
Son Dakika › Kültür Sanat › Modifiye severler bir araya geldi! Aracını polis otosu gibi giydirdi, görenler fotoğraf kuyruğuna girdi - Son Dakika