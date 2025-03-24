Muş'ta Doğaseverler Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muş'ta Doğaseverler Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

Muş'ta 30 doğasever, Kurtik Dağı'na tırmanarak doğanın tadını çıkardı, etkinlik keyifli anlarla doldu.

24.03.2025 13:32
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Muş'ta doğaseverler zirveye tırmandı

MUŞ - Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında Kurtik Dağı'na tırmandı.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 30 doğasever, karla kaplı dağda yaklaşık 4 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Zirveye ulaşan grup, doğanın eşsiz manzarasını fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Bembeyaz örtüyle kaplanan Kurtik Dağı'nın huzur veren atmosferinde yürüyüş yapan doğaseverler, zirvede halay çekerek etkinliği keyifli bir şekilde sonlandırdı.

Gerok Gezi Grubu'nun kurucularından Tekin Güler, yürüyüşün amacına dair yaptığı açıklamada, "Öncelikle Muş'un kış şarlarında daha keyifli hale getirmek için bu organizasyonu düzenledik. Zirvedeki herkesin hayalini kurduğu 3 ila 5 metre kar kalınlığını görmek için geldik. Ancak dün yağan kar, yol şartlarını hem kolaylaştırdı hem de zorlaştırdı. Şu anda yaklaşık 30 kişilik bir ekiple zevkli, zorlu ve güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Herkesin buradan unutulmaz hatıralarla döneceğine inanıyorum" dedi.

"Bu tür etkinliklere katılım artmalı"

Yürüyüşe katılan İlhan Özdağ ise Ramazan ayında böyle bir etkinliğe katılmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "Bu Ramazan ayının güzel ve son günlerinde anlamlı bir yürüyüşle Muş'u zirveden izlemek için buraya geldik. Zorlu kış şartları burada hala kendini hissettiriyor. Kar oldukça yüksek ve yoğun yağmış. Ayrıca, dün yaşanan fırtına nedeniyle kapanan yolları yaya olarak aşmak zorunda kalmamız bizi bir hayli yordu. Ancak, dönüşte buradan mutlu ayrılacağımıza inanıyorum. Herkesin bu tür etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Muş'un doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz"

Uzun süredir grup ile birlikte etkinliklere katıldığını belirten Nur Özgen, "Üç yıldır Muş'tayım ve bu grupla birlikte şehrin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyorum. Daha önce Çavuştepe'ye çıktık ve bugün de oldukça zorlu bir zirveye tırmandık. Muş'un doğası gerçekten keşfedilmeye değer" ifadelerini kullandı.

"Yer yer 4-5 metre karı aşarak zirveye ulaştık"

Zorlu parkurda yürüyüş yapan Muzaffer Göç ise "Yer yer 4-5 metreyi bulan kar kalınlığını güçlü bir şekilde aşarak zirveye ulaştık. Şu anda zirvedeyiz ve çok mutluyuz. Gerçekten bu zorlu yürüyüşü tamamlamak büyük bir başarı oldu. Özellikle ilk defa katılan arkadaşlar için unutulmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki katılımcılar da buna göre hazırlık yapacaktır. İnanıyorum ki birlikte daha birçok zorlu parkuru aşacağız" dedi.

Doğaseverler, zirvede kısa bir dinlenmenin ardından tekrar yürüyüşe geçerek etkinliği tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta Doğaseverler Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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