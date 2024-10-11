Niğde 4. Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Niğde 4. Gastronomi Festivali Başladı

Niğde'de 11-19 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen 4. Gastronomi Festivali, Derbent Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile açıldı. Festivalde yöresel lezzetlerin tanıtılmasının yanı sıra halka konserler ve çeşitli etkinlikler sunulacak.

11.10.2024 19:58
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Niğde'de Gastronomi Festivali başladı

NİĞDE - 11-19 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Niğde 4. Gastronomi Festivali başladı.

Niğde Belediyesi'nin, yöresel ürünleri ve gastronomi unsurlarının yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerinin, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Niğde 4. Gastronomi Festivali Derbent Meydanından festival alanına yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde halk oyunu gösterisi sunuldu, Niğde Belediyesi ritim grubu tarafından gösteri yapıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin medeniyetlerin buluştuğu bir kent olduğunu söylerken köklü tarihinin kentin yeme, içme kültürüne de yansıdığını ifade etti.

Vali Çelik; " Niğde bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle tarihi süreç içerisinde birçok farklı medeniyetin yaşadığı bir kent olmuştur. Bu da kenti gastronomi açısından zengin kılmış. Niğde'de şuanda coğrafi işaret alan 6 ürünümüz var ama coğrafi işaret alabilecek 40' yakın yemek türlerimiz var. Niğde'nin gastronomisini önce Türkiye'ye ardından dünyaya tanıtmak için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise hedeflerinin her yıl kentte festival gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Özdemir; " Şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını bütün dünyaya tanıtmamız lazım. Çok değerli, çok kıymetli bir şehrimiz var. Bu festivaller bu tanıtıma büyük katkılar sağlıyor. Bu organizasyonun neredeyse tamamını bütçesini festival alanına stant açan esnaflar karşıladı. Kamuya hiç bir yük getirmeden şehrimizde 9 gün sürecek bir festival gerçekleştiriyoruz. Buradan ben bütün esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Çamardı'nın dondurmasını, Altunhisar'ın çileğini, Çiftlik'in patatesini, fasulyesini önce Türkiye'ye ardından en iyi şekilde bütün dünyaya tanıtacağız." ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri Niğde 4. Gastronomi Festivali'nin açılış kurdelesini kesti.

19 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde, paneller, söyleşiler, gastronomi avı, workshop'lar, atölyeler, sergiler, tadımlar, yemek yarışmaları ve gastro şovlar yer alacak.

Ziyaretçilerin Niğde ve çevresine özgü yeme ve içme kültürünü tanıma fırsatı bulacağı festivalde her akşam halk konserleri düzenlenecek.

Tuğçe Kandemir konseri ile başlayan halk konserlerinde Aysel Yakupoğlu, Umut Kaplan, Sancak, Ayna, Lara, Arzu Akdaş, Ceza ve Hakan Altun sahne alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Niğde 4. Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika

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