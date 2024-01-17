O bu alemin son ustalarından

Yaşı 85 oldu ama o alem yapmaktan vazgeçmiyor

65 yıldır minare alemi yapıyor

TRABZON - Mesleğe 75 yıl önce bakırcı ustası olarak başlayan 65 yıldır da camiler için alem yapan 85 yaşındaki Mahmut Efeoğlu, mesleğinin son temsilcileri arasında yer alıyor.

Yaptığı minare alemleri Türkiye'nin bir çok şehrindeki camilere gönderen Trabzonlu alem ustası Efeoğlu, 2020 yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldığını, Türkiye'nin hemen hemen en yaşlı minare alemi ustası olduğunu belirten Efeoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen hala çekiç sallıyor.

Sanatını icra etmekten memnun olduğunu belirten Efeoğlu "Yaşım 85. Bakırcılık baba mesleğim. 10 yaşından beri yani 75 yıldır bakır imalatına devam ediyorum. Mesleğe mutfak eşyası, bakır düğün çeyizleri yapımı ile başladım. Minare alemi yapımında 65 yılım geride kaldı. 20 yaşında minare alemi yapmaya başladım. Bir gün Hüseyin diye bir usta yanıma geldi. 'Bana bir minare alemi yapacaksın' dedi. Ben de kendisine 'Minare alemi yapamam' dedim. Kendisi de 'Bakırları, yoğurt kazanlarını, bakraçlarını yapan minare alemini de yapar' dedi. Ben de kendisine 'Çiz getir' dedim daha sonra bana bir plan getirdi. 2,5 metre boyunda bir alem yaptım. Bana kendisi 'Bunu çok güzel yaptın, ben seni daha bırakmam' diyerek benim mesleğe başlamam da ön ayak oldu. Sonrasında işimi geliştirdim. Türkiye çapında İstanbul'dan tutun da her vilayetine cami alemi yaptım. Allah'a şükür sanatımdan memnunum. Cumhurbaşkanı beni Ankara'ya çağırdı minare alemi ustası olduğum için bana ödül verdi" dedi.

Yaptığı alemlerin diğer alemlerden farklı olduğunu kaydeden Efeoğlu, "Bu sanatı Türkiye genelinde benim gibi yapanı bildiğim kadarıyla yok. Üzerleri altın varaktır, yüzlerce yıl rengini korur altın gibi parlar. İlk yaptığımız zaman altın varak yapamadık yağlı boya derken sonrasında altın varak yapmaya başladık. Dolayısıyla yıllardan beri de altın varak yapıyorum. 3,5 metre uzunluğunda alem yaptığımız oldu hatta öyle alem yaptık ki kapıdan sığmayanlar bile oldu" diye konuştu.