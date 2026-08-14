Ömer Özyılmaz'dan Medeniyet Tasavvuru - Son Dakika
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Ömer Özyılmaz'dan Medeniyet Tasavvuru

Ömer Özyılmaz\'dan Medeniyet Tasavvuru
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Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İslamcılığın yerini medeniyet tasavvuruna bırakacağını açıkladı.

Önceki dönemlerde Erzurum milletvekilliği yapan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyeliğinde bulunan ve halen Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'nin konuğu oldu.

EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda "İslamcılıktan Medeniyete" başlıklı sohbet eden Prof. Dr. Ömer Özyılmaz İslamcılığın İslam devletlerinin otoritesini ve gücünü kaybettikten ve hatta dağıldıktan sonra Müslümanların asabiyesini muhafaza eden ve emperyalizmin hücumlarına karşı direnişi sağlayan en önemli fikri hareket olduğunu söyleyerek İslamcılığın da artık yerini "Medeniyet tasavvuru" dönemine bırakmak üzere olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihini "peygamberler dönemi, İslam devletleri dönemi ve İslami organizasyonlar dönemi" olarak üç bölümde ele alan Prof. Dr. Özyılmaz isim babası yabancılar olsa da İslamcılığın yaklaşık 150 yıl önce Osmanlı devletinin sahneden çekilmeye başlaması ve yerini dolduracak başka bir İslam devletinin de olmaması sebebiyle, kısmen onun yerini tutacak bir proje olarak Müslüman entelektüeller tarafından ortaya atılıp geliştirilen bir proje olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz sözlerine özetle şöyle devam etti: "İslamcılık, İslam'dan çıkarılmış bütüncül ve aksiyoner bir İslami anlayışıdır. Daha açık bir ifadeyle Kur'an ve Sünnet başta olmak üzere I. İslam Medeniyetini oluşturan bilimsel, ahlaki, teknolojik ve yapısal unsurları ve bu çağın doğru bilgilerini esas alan mücahit Müslüman entelektüellerin/İslam bilginlerinin oluşturup geliştirdiği ve çağın idrakine sunduğu İslami bir dünya görüşüdür. Bugün artık Müslümanların büyük ölçüde sadece direniş dönemini tamamlamış, ümmet olarak hem direniş hem de aksiyon dönemine geçmekte oldukları kanaatindeyim. Yani artık insanın varlıklar arasındaki sorumluluk ve onuruna yakışır yeni bir dünya kurma, bütün hayatı o sorumluluk ve onur çerçevesindeki anlayışa kısaca İslama göre düzenleme dönemine girmeye başladıklarını düşünüyorum. Bu dönemin teorisi ve pratiği, bir bütün halinde İslam'ın temel kaynakları, medeniyet değerlerimiz ve bu çağın doğru bilgileri esas alınarak çıkarılacaktır. Onu da inşallah İstanbul Medeniyet Projesi'nde bulacağız."

Kaynak: İHA

Ömer Özyılmaz, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ömer Özyılmaz'dan Medeniyet Tasavvuru - Son Dakika

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