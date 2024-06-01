Ordu'da 56 Yıldır Yorgancılık Yapan Usta - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ordu'da 56 Yıldır Yorgancılık Yapan Usta

Ordu\'da 56 Yıldır Yorgancılık Yapan Usta

Ordu'da yaşayan Şaban Şahin, 56 yıldır yorgancılık mesleğini sürdürüyor. İstanbul'da çıraklık yaparak başladığı mesleğini Ordu'ya taşıyan Şahin, emekli olduktan sonra da iğne ipliği elinden bırakmıyor. Yün yorgan ve yastığın Karadeniz'de şifa olduğunu belirten Şahin, mesleğini severek ve heyecanla sürdürdüğünü ifade etti. Ancak yeni kalfa ve usta yetişmediği için mesleğin geleceğini kestiremediğini söyledi.

01.06.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yorgancılık yapan Şaban Şahin, 56 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası yorgan ustası Şaban Şahin, 11 yaşında İstanbul'da yorgancıların yanında çıraklık yaptı. Trabzon, Rize, Eskişehir ve Zonguldak'ta ustalık yapan Şahin, ardından Ordu'ya yerleşti.

Ordu'da 1977'de iş yerini açan 67 yaşındaki Şahin, çıraklıktan başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Ömrünü mesleğine ömrünü adayan Şaban usta, ilerleyen yaşına rağmen el emeği ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

Emekli olduktan sonra da iğne ve ipliği elinden bırakmayan Şahin, sağlığı el verdiği sürece unutulmaya yüz tutan mesleğini icra etmeye çabalıyor.

Şaban Şahin, AA muhabirine, 11 yaşında ilk defa eline aldığı iğne ipliği hiç bırakmadığını belirterek, 56 yıldır yün yorgan, yastık ve yatak diktiğini söyledi.

İş yerini açtığı yıllarda Altınordu ilçesinde 18 yorgancı olduğunu ve hepsinin de yanında 4-5 kişi çalıştığını anlatan Şahin, aradan geçen sürede yorgancı sayısının oldukça düştüğünü, çırakların ise mesleği sürdürmek istemediğini ifade etti.

Şahin, yetiştirdiği 30 ustanın da zaman içinde başka mesleklere yöneldiğini kaydetti.

Karadenizlilerin yün yorgan ve yastığa ilgi gösterdiğini anlatan Şahin, "Yün yorgan kullanmak Karadeniz'de şifadır. Bölgemiz rutubetli olduğu için yün yorgan ve yastık kullanılmasını her zaman tavsiye ederiz. Ancak yün diğer çeşitlere göre biraz uğraştırıyor. Bu yüzden tercih etmeyenler olabiliyor ama biz yine de yünle yapılmış yorgan, yatak ve yastıkları öneriyoruz." dedi.

Şahin, mesleğini severek ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bakıldığında çok tozlu bir meslek ama biz alıştık. Ben günde ortalama 2 yorgan dikiyorum. Bir yorganın ortalama satış fiyatı 1500 lira." diye konuştu.

Şaban Şahin, mesleğini sağlığı el verdiği sürece yapmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Birçok sefer mesleği bırakmak istedim ancak yapamadım. Pazar günleri bile dükkanı açmadığım zamanlar gelip iş yerimin önünde oturuyorum. Bu işe çok heves ediyorum ve zevkle de sürdürüyorum. Bir insan mesleğini severek yaptığı zaman hem kendisi zevk alır hem de müşterisi memnun olur. Önemli olan mesleğini gönülden yapmak."

Yeni kalfa ve usta yetişmediği için yorgancılığın akıbetini kestiremediğini belirten Şahin, devletin mesleğin sürdürülebilmesi için çeşitli hibe destekleri verdiğini, vergiden de muaf tutulduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şaban Şahin, Ordu, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da 56 Yıldır Yorgancılık Yapan Usta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da 56 Yıldır Yorgancılık Yapan Usta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement