Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ Silah Fabrikası bünyesindeki "Silah Müzesi"nin yıl içerisinde yeni yerinde ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.

MKEK AŞ tarafından kent merkezinde geçen yıl başlanın müzenin yapımı tamamlandı. Müzede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün envanter defterlerinde kayıtlı, hepsi orijinal, yaklaşık 500 eser sergilenecek.

Şu ana kadar özel izinle gezilen müze, birkaç ay içerisinde yeni yerine taşınmasıyla herkese açık olacak.

Eski yerinde 15 Temmuz 1990'da ziyarete açılan müzede, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul ve Karadeniz halkından toplanarak Anadolu'ya kaçırılan eserler sergileniyor.

13. ve 14. yüzyıldan bugüne kadar koruyucu, delici, kesici, ateşleyici olmak üzere materyallerin tasnif edildiği müzede, Osmanlı döneminde kullanılan silah, miğfer ve çelik yelekler de bulunuyor.

Paha biçilemeyen eserler bulunan müzede, 14'üncü yüzyıla ait ok ile kılıç gibi silahlara karşı korunmak amacıyla yapılan bir zırh gömleği ve miğfer dikkati çekiyor.

Osmanlıların ilk kullandığı ateşli silahların bulunduğu müzede, batı ülkelerinde 15. ve 16. yüzyıllarda kullanılan silahlar ve çeşitli savaş aletleri de yer alıyor.

Müzede, yerli ve milli silahlar da sergilenecek

Silah Müzesi'nde ayrıca "gazi silah" olarak nitelendirilen ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'a ait tüfek de sergileniyor.

Bütün bu eserlerin yanı sıra, MKEK AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok silahın sergileneceği müzenin yeni binasında, bazı silahların simülasyon cihazlarıyla vatandaşların kullanmasına imkan verilecek.

Ziyaretçiler, sanal müze, arttırılmış gerçeklik ünitesi, sanal gerçeklik uygulaması ve silah animasyonlarının üretilmesi gibi alanları da gezebilecek.