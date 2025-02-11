SAMDOB'dan 'Okulumuz Orman' Oyunu - Son Dakika
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Kültür Sanat

SAMDOB'dan 'Okulumuz Orman' Oyunu

SAMDOB\'dan \'Okulumuz Orman\' Oyunu

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Okulumuz Orman' oyununu miniklerle buluşturacak.

11.02.2025 19:16
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor Hakkı Kandır, video projeksiyon Murat Turgut, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup ormandan hayvanların yardımıyla çıkmalarını ele alıyor.

"Okulumuz Orman" oyunu yarın saat 10.30 ve 15.00'te, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Metin Bayram, Eğitim, samsun, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB'dan 'Okulumuz Orman' Oyunu - Son Dakika

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