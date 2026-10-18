Samsun'da sağlık memuru Aydın Acar, çatı atölyesinde hurdayı sanata çeviriyor - Son Dakika
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Samsun'da sağlık memuru Aydın Acar, çatı atölyesinde hurdayı sanata çeviriyor

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Samsun\'da sağlık memuru Aydın Acar, çatı atölyesinde hurdayı sanata çeviriyor
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Samsun Sağlık Müdürlüğünde 38 yıldır çalışan sağlık memuru Aydın Acar, evinin çatısındaki atölyede hurda metal ve ahşaptan oyuncak, oturak ve bahçe dekorasyonu üretiyor. Yaklaşık 15 yıldır bu işle uğraşan Acar, ticari amaç gütmeden atıkları değerlendirdiğini söylüyor.

Samsun'da sağlık memuru olarak görev yapan Aydın Acar (62), mesaisinden arta kalan zamanlarda hurda metal ve ahşap parçalarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki müstakil evinin çatısını atölyeye çeviren Acar, atık malzemelerden oyuncak, oturak, aksesuar ve bahçe dekorasyonları yapıyor.

Samsun Sağlık Müdürlüğünde 38 yıldır sağlık memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Aydın Acar, yaklaşık 15 yıldır hobi olarak ahşap ve metal işleriyle uğraşıyor. Nöbet usulü çalışması nedeniyle boş zamanlarını üretim yaparak değerlendirmeye karar veren Acar, evinin çatısı altında kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Küçük tamirat ve onarım işlerini ise evinin bodrumunda yapıyor.

Çalışmalarında ticari bir amaç gütmediğini belirten Acar, hurda depolarından temin ettiği metal parçalar ile atıl durumdaki ahşapları değerlendirerek farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Kırılmış ve kullanılmayan palet parçalarını da değerlendiren Acar, bu malzemelerden çocuk oyuncakları, oturaklar, aksesuarlar ve bahçe dekorasyonları yapıyor.

Boş zamanlarını üretim yaparak değerlendirmek istediğini anlatan Aydın Acar, "Daha önce kamuda ya da şimdi hala kamuda çalışıyorum. Nöbetli çalıştığım için nöbet izinlerinde gündüzleri boş zamanlarım oluyordu. Kahveye gidip oyun oynamak veya başka şeyler yapmak yerine bir eser bırakmak adına bu işe başladım. Metal ve özellikle ahşap ürünler dikkatimi çekmeye başladı. Bunlardan kendime bir şeyler yapmaya karar verdim" dedi.

Yaptığı işleri ticari amaçla değil, hobi olarak sürdürdüğünü ifade eden Acar, "Ticari amaç gütmüyorum, sadece hobi amaçlı yapıyorum. Ticari amaçla yapsam beni belli bir prese sokacak, strese sebep olacak. Amacım eğlenmek ve atıkları değerlendirmek" diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır bu işlerle uğraştığını belirten Acar, "Önceleri daha çok ağaç işleriyle uğraşıyordum, son zamanlarda metale ağırlık verdim. Evin alt tarafında hurda depoları vardı. Oraya giderek sahipleriyle anlaşıyorum. Hurdalardaki demir parçalarından ne yapabileceğimi düşünüyorum. Depo sahipleri de beni tanıyor" şeklinde konuştu.

Atıl durumdaki ahşap parçalarını da değerlendirdiğini dile getiren Acar, "Paletlerin kırılmış, dökülmüş ve kullanılmayan parçalarını alarak değişik oyuncaklar veya kullanım eşyaları yapıyorum. Bunlar boş kaldığım zamanlarda yaptığım işler" ifadelerini kullandı.

Ahşap ve metal ürünlerin yanı sıra evde bozulan eşyaları da kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştığını anlatan Acar, internetten yararlanarak birçok sorunu çözdüğünü belirtti.

Acar, "Önceden usta-çırak ilişkisi vardı. Şimdi ben internetin çırağıyım. İnternette bu tür ürünlerin tadilat ve tamiriyle ilgili her türlü bilgi var. Oradan destek alarak birçok şeyi kendi imkanlarımla çözebiliyorum. Yapamadığım noktada diğer ustalarla istişare ediyorum. Bu bana mutluluk veriyor, beni eğlendiriyor ve yaşam kalitemi yükselttiğini düşünüyorum. Boş durmaktan, hiçbir şey üretememekten daha iyi geliyor" dedi.

Kaynak: İHA
Sağlık MemuruKültür SanatAydın AcarSamsunBahçeYaşamSon Dakika

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