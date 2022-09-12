İlçede her yıl düzenlenen ve vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için düzenlenen panayır, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA

Ali Kınık, Mudurnu, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi - Son Dakika

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