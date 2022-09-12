Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi - Son Dakika
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Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

12.09.2022 11:52

Sanatçı Ali Kınık, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nın son gününde konser verdi.

Sanatçı Ali Kınık, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nın son gününde konser verdi.

İlçede her yıl düzenlenen ve vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlamak için düzenlenen panayır, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Panayırın son gününde sanatçı Ali Kınık konser verdi. Panayıra katılanlar, Kınık'ın seslendirdiği şarkılarla keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik, dün akşam gerçekleşen konserin ardından son buldu.

YORUMLAR
500
KAMYON ALEV ALEV YANDI KAMYON ALEV ALEV YANDI Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı
Kaynak: AA

Ali Kınık, Mudurnu, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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