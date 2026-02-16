Şanlıurfa 2026'da Turizmde Çıkış Yapmayı Hedefliyor - Son Dakika
Şanlıurfa 2026'da Turizmde Çıkış Yapmayı Hedefliyor

16.02.2026 11:37
Şanlıurfa, 2026'da ziyaretçi sayısını artırarak turizmde yeni bir ivme yakalamayı amaçlıyor.

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, bu yıl ziyaretçi sayısını artırarak turizmde yeni bir ivme yakalamayı ve marka değerini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen Harran ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi destinasyonlarıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kent, 2026'yı "atılım yılı" olarak görüyor.

Tanıtım çalışmalarına ağırlık verildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentin inanç turizminin yanı sıra neolitik dönem ve arkeoloji alanındaki birikimiyle de güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

Göbeklitepe'yi bu yıl yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Şıldak, Karahantepe'nin de 2026'da daha görünür hale geleceğini ifade etti.

Altyapı, tanıtım ve konaklama imkanlarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Şıldak, Şanlıurfa Kalesi'nin restorasyon sonrası yeniden ziyarete açılmasının planlandığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Şıldak, "Tanıtımlarımızı artık Uzak Doğu eksenli, daha çok Japonya ve Çin hedefiyle sürdürüyoruz. Fuarlara katılacağız." dedi.

Hedef konaklama süresini artırmak

Kentte konaklama süresini artırmayı hedeflediklerini belirten Şıldak, şöyle devam etti:

"Gecelik konaklamada yıllık ortalamamız 1,6, bunu 2 ve 2'nin üzerine taşımamız gerekiyor. Şanlıurfa'da 2-3 milyon rakamlarını görmemiz gerekiyor. Kamu ve özel sektör olarak kendimizi yenileme, rota belirleme, bir master plan oluşturup bu yönde ilerleme çabası içerisindeyiz. Gastronomiyi daha derli toplu bir sunum ve proje olarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Balıklıgöl'de yürütülen çalışmaların bitmesiyle orada da çok daha güçlü bir ziyaret destinasyonu oluşturuyoruz. Bu yeniliklerin hepsi zincirin halkaları gibi ilimizin turizm değerlerini ve kapasitesini daha da geliştirecek. 2026'da ziyaretçi sayısında artış bekliyorum. Bunun yanında bilinirlik açısından Şanlıurfa'nın marka değerinin çok daha yükseleceğini şimdiden söyleyebilirim."

TEKNOFEST vurgusu

Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'in turizm açısından önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Şıldak, organizasyonun yalnızca turizmi değil tüm sektörleri hareketlendireceğini belirtti.

Festivalin GAP Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini anımsatan Şıldak, kentin bu büyük organizasyondan azami fayda sağlaması için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Sektör temsilcileri umutlu

Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban ise 2025 sezonunun verimli geçtiğini, otel konaklama sayısının 900 bine yaklaştığını söyledi.

Yeni yatırımlar ve TEKNOFEST'in etkisiyle 2026'da bu rakamın 1,5 milyonu aşmasını beklediklerini dile getiren Çoban, Şanlıurfa turizminin "altın çağ"a girebileceğini ifade etti.

Yabancı turistlerden tam not

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinden Şanlıurfa'ya gelen Neyra Cakara, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Göbeklitepe'den çok etkilendiğini söyleyen Cakara, "Bizim ülkemizde hiç böyle bir yer yok. Türkiye'nin bu özelliği çok etkileyici. Ülkeme döndüğüm zaman herkese buraya gelmelerini ve burayı görmelerini tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Ema Krsic ise Göbeklitepe'nin çok farklı bir yer olduğunu ve burayı çok beğendiğini belirterek, "Avrupa'da ve Balkanlar'da böyle bir yer yok. Burası çok güzel bir yer, herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

12:07
