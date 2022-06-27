Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

27.06.2022 22:24
Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Siverek Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törene, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Siverek Müftüsü Muhammed Çiçek, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik etti.

Törende, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarının duygu dolu anlar yaşadıkları görüldü.

Hacı adaylarından Osman Güzeldağ, kardeşi Ahmet Güzeldağ ile kutsal topraklara gittiğini belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Yapılan duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, otobüslerle gittikleri GAP Havalimanı'ndan kutsal topraklara geçecek.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa, Hac, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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