Hacı adaylarından Osman Güzeldağ, kardeşi Ahmet Güzeldağ ile kutsal topraklara gittiğini belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa, Hac, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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