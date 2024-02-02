Şark Bülbülü Celal Güzelses, Vefatının 65. Yılında Diyarbakır\'da Anıldı

Kültür Sanat

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" ünvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, vefatının 65. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında merkez Sur ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan ve Güzelses'in yaşadığı sokağa ismi verildi.

Güzelses ile aynı ismi taşıyan torunu Celal Güzelses, burada yaptığı konuşmada, dedesinin isminin kentteki sokaklarda ve kalplerde yaşatıldığını söyledi.

Bu sokağa da isminin verilmesinin anlamlı olduğunu aktaran Güzelses, "Çünkü burada çok uzun yıllar yaşadı. Eserlerini burada yazdı ve besteledi. Oğlunu bu sokakta kaybetti. İsminin bu sokağa verilmesinde emeği geçenlere ve Diyarbakırlılara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından sokağın açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfında (DİTAV) devam eden etkinlikte, Güzelses'in torunu "Ben Celal Güzelses" kitabını imzaladı.

Programda, sanatçılar Bedri Ayseli, İbrahim Macit ve Yervant Bostancı tarafından Güzelses'in eserleri seslendirildi.