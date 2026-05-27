Selendi\'de Bayram Namazı Coşkusu

27.05.2026 09:53
Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı namazı coşkuyla kılındı, camiler dolup taştı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren dolan camilerde bayram coşkusu yaşandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki camiler dolup taştı.

Selendi'de Kurban Bayramı namazı, ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki camilerde yoğun katılımla kılındı. Sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, saat 06.17'de bayram namazı için saf tuttu. Namaz öncesinde din görevlileri tarafından bayramın manevi önemine ilişkin vaazlar verildi.

Bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın sevincini paylaştı. Cami çıkışlarında oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar namaz sonrası mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının kabirleri başında dua etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

