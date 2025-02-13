Selimiye Camisi'nde Restorasyon Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Selimiye Camisi'nde Restorasyon Devam Ediyor

Selimiye Camisi\'nde Restorasyon Devam Ediyor

Selimiye Camisi'nin müezzin mahfilinde Edirnekari sanatına özgü restorasyon çalışmaları sürüyor.

13.02.2025 12:52
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Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin Edirnekari sanatının en özgün örneklerinin yer aldığı müezzin mahfilinde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar Bilim Kurulu nezaretinde devam ediyor.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması amacıyla yapılan çalışmalar etaplar halinde sürerken, asırlara direnen bina ibadete ve ziyarete açık tutuluyor.

Caminin en çok yıpranmanın görüldüğü 4 minaresinde taş onarımları ve temizlikleri yapıldı. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılıp 64 çini yerlerine takıldı.

Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapılıp daha sonra kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun restore edilirken yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi.

Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken caminin merkezindeki müezzin mahfilindeki çalışmalar sürüyor.

"Dış cephe imalatları bitirildi"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü söyledi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin dış cephe imalatlarının bitirilip iskelelerin söküldüğünü belirten Saraç, "Minare ve alem onarımları, kurşun onarımları, taş temizlikleri ve onarımları tamamlandı. Camimizin ahşap kapı ve kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarını bitirdik." dedi.

Saraç, camideki çimentolu sıvaların özel bir çalışmayla uzaklaştırılıp yapıya özgün harçlarla sıvaların yapıldığına dikkati çekerek, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmalarının büyük bölümünün bitirildiğini belirtti.

Revaklı avlu kısımlarındaki kalem işi çalışmaların tamamlandığını ifade eden Saraç, son cemaat bölümü ve cami içindeki kalem işi çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.

"Konusunda en uzman kişilerle çalışıyoruz"

Saraç, müezzin mahfilinde titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, "Selimiye Camisi Türk-İslam mimarisinin en güzel camisi. Müezzin mahfilinde Edirnekari sanatının en önemli ve en özgün örnekleri bulunuyor. Ahşap üzerine boya ve altın varakla yapılan Edirnekari sanatının en nadide örnekleri yıllar içindeki kullanımdan kaynaklı bazı yıpranmalar yaşadı. Burada konusunda en uzman kişilerle çalışıyoruz. Fazla müdahalede bulunmadan orjinalini koruyarak çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Selimiye müezzin mahfili

Caminin tam merkezinde bulunan mahfilde Edirnekari sanatının özgün örnekleri yer alıyor.

Mahfilin altında sekizgen şadırvan yer alıyor. Onun üzerinde ise büyük bir çarkıfelek bulunuyor. Türk-İslam eserlerinin süslemesinde çarkıfelekle Mimar Sinan, Allah'tan gelen her şeyin Allah'a dönecek olmasını, sonsuzluğu, evrendeki her şeyin Allah aşkıyla döndüğünü dönüşün de sonsuz olduğunu sembolleştiriyor.

Kaynak: AA

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