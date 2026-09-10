Sinemalarda bu hafta 13 yeni film vizyona giriyor - Son Dakika
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Sinemalarda bu hafta 13 yeni film vizyona giriyor

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Sinema salonlarında bu hafta komediden dramaya, aksiyondan animasyona 13 film gösterime giriyor. Sandra Bullock ve Nicole Kidman'lı "Aşkın Büyüsü 2" ile Lea Seydoux'nun "İçimdeki Yabancı"sı haftanın dikkat çeken yapımları arasında.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 13 film vizyona girecek.

Başrollerini Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın paylaştığı "Aşkın Büyüsü 2", seyircilere eğlence, büyü ve kaos dolu bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

28 yıl sonra gelen devam filmi, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanete karşı yeniden güçlerini birleştirmesini işliyor.

Yönetmenliğini Susanne Bier'in üstlendiği yapımın senaryosunu Akiva Goldsman ve Georgia Pritchett kaleme aldı.

"İçimdeki Yabancı"

Lea Seydoux, Niels Schneider ve Valerie Dreville'nin başrollerini paylaştığı "İçimdeki Yabancı" bilim kurgu, dram ve fantastik unsurları bir arada barındıran hikayesiyle beyaz perdede yer alacak.

Arthur Harari'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"David Zimmerman, kırkına yaklaşmış, içine kapanık bir fotoğrafçıdır. Bir arkadaşı onu çılgın bir partiye götürdüğünde, kalabalığın arasında gördüğü gizemli bir kadından gözlerini alamayıp onu takip etmeye başlar. Birkaç saat sonra uyanıp gözlerini açtığında ise kendisini, tanımadığı bu kadının bedeninde bulacaktır."

"Kanlı Körfez"

Phil Volken'in yönettiği "Kanlı Körfez", Tayland'da bir düğün için buluşan iki eski arkadaşın, kaplan köpekbalıklarının yaşadığı gizli körfeze çıktıkları tekne turunda, motorlarına saldıran dev bir köpekbalığı yüzünden hızla batan teknede mahsur kalmasını anlatıyor.

Film, küçük bir salda hem vahşi doğaya hem de birbirlerine karşı hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalan Emma ve Lani'nin gerilimini konu alıyor.

"12 Savaşçı"

Ömer İlhan ve Ateş Özkan'ın yönettiği yerli aksiyon filmi "12 Savaşçı", dünya genelinde canlı izlenip üzerine bahis yapılabilen ve bir bina içindeki 12 dövüşçüden hayatta kalanın büyük ödüle uzandığı kanlı bir sistemi konu alıyor.

Film, eski Rus istihbarat görevlisi Sergey'in dünyanın en güçlü isimlerini bu sisteme dahil etmesiyle büyüyen organizasyonun hikayesini odağına alıyor.

Haftanın korku filmleri

Raziye Sultan'ın çektiği "İbret 2: Lanetli Kız", inancını reddeden kızı Asila'nın doğaüstü bir dönüşüm geçirmesiyle karşı karşıya kalan kadının, kızını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Beytullah Pekok'un filmi "Arınma", eşinin temizlik takıntısının bir büyüden kaynaklandığını anlayan adamın, büyüyü bozmak amacıyla lise arkadaşını ve eşini evlerine davet etmesiyle başlayan gerilimli olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın animasyonları

2001 yapımı "Arabalar", Piston Kupası şampiyonluğu için yarışmaya giden kibirli yarış arabası Şimşek McQueen'in, kaza eseri rotasından saparak unutulmuş bir kasaba olan Radyatör Kasabası'nda mahsur kalmasıyla değişen yaşamını işliyor.

Julio Soto Gurpide'nin anime filmi "Konuşan Hayvanlar", açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formlarının birbirine dönüşmeye başlaması sonrasında, bir grup arkadaşın olayın kaynağını bulmak üzere çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

Bu hafta ayrıca "Çölleri Aşan Hikayeler" festivalinde 5 yapım sinema salonlarında gösterime girecek. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Baab: Cinler Alemi" ile Mısır yapımı "Konu Ne?", "Şahin ve Kanarya", "Kuyumcu" ve "Ayağını Denk Al" izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Sandra Bullock, Nicole Kidman, Kültür Sanat, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinemalarda bu hafta 13 yeni film vizyona giriyor - Son Dakika

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